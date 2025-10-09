El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Pombo y Sáenz de Buruaga, en la ceremonia del Cervantes. EFE

Álvaro Pombo recibirá el sábado en su domicilio la Medalla de Oro de Cantabria

La presidenta María José Sáenz de Buruaga entregará la distinción en Madrid al escritor, poeta y académico, Premio Cervantes 2024

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La concesión del Premio Cervantes 2024 propició la pasada primavera la organización de una exposición reveladora, a modo de itinerario gráfico, testimonial y documental ... de la vida y obra del escritor Álvaro Pombo (Santander, 1939). El autor de 'El héroe de las mansardas de Mansard' completaba con el máximo galardón de las letras en español un trayecto literario, poético y ensayístico, sembrado por los principales premios y distinciones. Precisamente en primavera, el Gobierno de Cantabria aprobaba el decreto de concesión de la Medalla de Oro de la comunidad autónoma al narrador santanderino. En principio estaba previsto su entrega el pasado verano, coincidiendo con un viaje del académico a Santander. Dado que finalmente no tuvo lugar y tras un ajuste de agendas, Pombo recibirá la distinción este próximo sábado en su domicilio madrileño de manos de la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga. Esta considera el reconocimiento «un acto de justicia y un homenaje de su tierra natal a un autor excepcional y con un estilo inconfundible», que ha reflejado en muchas de sus obras sus vivencias y vínculos personales con Santander y Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  3. 3

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  10. 10 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Álvaro Pombo recibirá el sábado en su domicilio la Medalla de Oro de Cantabria

Álvaro Pombo recibirá el sábado en su domicilio la Medalla de Oro de Cantabria