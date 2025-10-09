Álvaro Pombo recibirá el sábado en su domicilio la Medalla de Oro de Cantabria

La concesión del Premio Cervantes 2024 propició la pasada primavera la organización de una exposición reveladora, a modo de itinerario gráfico, testimonial y documental ... de la vida y obra del escritor Álvaro Pombo (Santander, 1939). El autor de 'El héroe de las mansardas de Mansard' completaba con el máximo galardón de las letras en español un trayecto literario, poético y ensayístico, sembrado por los principales premios y distinciones. Precisamente en primavera, el Gobierno de Cantabria aprobaba el decreto de concesión de la Medalla de Oro de la comunidad autónoma al narrador santanderino. En principio estaba previsto su entrega el pasado verano, coincidiendo con un viaje del académico a Santander. Dado que finalmente no tuvo lugar y tras un ajuste de agendas, Pombo recibirá la distinción este próximo sábado en su domicilio madrileño de manos de la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga. Esta considera el reconocimiento «un acto de justicia y un homenaje de su tierra natal a un autor excepcional y con un estilo inconfundible», que ha reflejado en muchas de sus obras sus vivencias y vínculos personales con Santander y Cantabria.

En su día, el Ejecutivo expresó su orgullo por el prestigio que supone «para nuestra región ser cuna de uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, que forma parte de la biblioteca de autores fundamentales», en palabras de Buruaga. Álvaro Pombo cuenta con una extensa trayectoria literaria, de casi medio siglo, y muy polifacética, además de estar abonada por numerosos premios, caso del Nacional, de la Crítica, Nadal, Fastenrath, Herralde y Planeta, entre otros muchos.

El sábado, la presidenta regional, acompañada del consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, entregará la Medalla a Pombo en su casa madrileña. Es la máxima condecoración de la comunidad autónoma, en «un acto de gratitud a uno de los grandes, un autor excepcional que pasará a la historia de las letras españolas y ha llevado a la cumbre el nombre de Cantabria». Descartado el desplazamiento a Santander este otoño, finalmente la agenda se acomodó para celebrar este sencillo acto en Madrid.

El escritor continúa trabajando en diversas historias desde que publicara 'Santander, 1936' (Premio Francisco Umbral y Premio de la Crítica de Madrid) y 'El exclaustrado'. En el suplemento cultural Sotileza de El Diario Montañés, el autor de 'Relatos sobre la falta de sustancia' publica cada semana una entrega de sus artículos bajo el epígrafe 'Plazuela de Pombo': recuerdos, vivencias, retratos y perfiles salpicados de reflexiones intelectuales, pensamientos y expresiones poéticas.

De Pombo, que recibió el pasado 23 de abril, pese a su entonces delicado estado de salud, el Premio Cervantes, el Gobierno regional elogia su «sobresaliente obra literaria, la riqueza, originalidad y hondura de su pensamiento, y la maestría en el análisis psicológico de personajes y situaciones».

Y valoró, al anunciar la Medalla de Oro, la capacidad del autor para «transfigurar de una forma tan personal la ciudad de Santander y Cantabria». El Ejecutivo también justificó la distinción subrayando el compromiso de Pombo «con la cultura española a través de su obra traducida a varios idiomas, proyectando así la riqueza de la literatura española al panorama internacional, y el «rigor, la profundidad y la originalidad de sus análisis y reflexiones», que han «contribuido de manera extraordinaria al enriquecimiento del panorama literario y cultural de España».