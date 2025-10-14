El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un año de cárcel por tocar las nalgas a una pasajera del autobús nocturno de Santander

El acusado ha reconocido los hechos y ha admitido ser autor de un delito de agresión sexual

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 16:22

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado este martes a un año de prisión a un hombre que sobó y apretó las nalgas a una ... pasajera del autobús nocturno de Santander en el que viajaba.

