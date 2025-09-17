El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Barrio de Tarriba en Pámanes donde se encuentra la ganadería intervenida e investigada. Daniel Pedriza

Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España

A instancia de la Fiscalía, la jueza descarta que los tres investigados sean autores de delitos de daños, falsificación de documentos públicos y contra la salud pública

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:21

La titular del Tribunal de Instancia Nº1 de Medio Cudeyo, Vanesa Gorostiza, ha dado carpetazo a la causa abierta contra tres cántabros –dos ganaderos y ... un transportista– que estaban investigados por introducir supuestamente la enfermedad hemorrágica en el norte de España y Francia.

