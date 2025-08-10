El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El recinto ferial, uno de los platos fuertes en Torrelavega Luis Palomeque

Para arrancar la semana. Prepara el itinerario

DM .

DM .

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:09

  1. 11 de agosto

    Hoy en Torrelavega

  • A las 10.00 horas: Concurso de parchís organizado por la Liga Somos 39300, en el Bulevar Demetrio Herrero.

  • De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el parque Manuel Barquín.

  • A las 12.00 horas: 'Títeres Gorgorito', en Plaza de La Llama.

  • De 12.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas: Juegos para todas las edades. Mañanas, aledaños de la Plaza Mayor. Tardes, calle Mártires. Con prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • De 19.00 horas a 21.00 horas: 'La Plaza del Circo', un taller de actividades circenses de Malabaracirco, en Plaza de la Llama.

  • A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en Plaza de Piqué y Varela, con el espectáculo 'Las aventuras de la intrépida Valentina', de la compañía Teatro Mutis.

  • A las 21.30 horas: Concierto de Cahórnega, en el Bulevar Demetrio Herrero.

  • A las 22.00 horas: Verbena de la mano de la Orquesta Malassia, en la Plaza Baldemoro Iglesias.

  1. 11 de agosto

    Y además en Cantabria

  • Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. Día de los Mayores. Con misa a las 13.00 horas cantada por Anabel Otaola y comida confraternización en el Parque Monseñor de Cos. Por la tarde, torneo de cartas (16.00).

  • Fiestas de San Lorenzo, en Parbayón. Sesión de cine al aire libre, a las 22.00. Con 'Padre no hay más que uno 4'.

  • Fiestas de Santa Filomena, en Isla. Día de Santa Filomena. Bomba matinal a las 08.00 y, a continuación, maratón solidario. A las 12.00, la Misa, cantada por el Coro Vedruna y con la actuación, al final, de los Danzantes de Isla. Por la tarde, concruso de brisca, hinchables, bailes con 'Sole Dance' y actuación de Leyre (20.30 horas). Parrillada, bingo y el cierre, 22.30, con el espectáculo musical 'Titanium Show'.

  • Muestra Internacional de Folclore, en Somo. Con el grupo 'Taka Iki', de Islas Marquesas. A las 22.15 horas, en la Plaza Central.

  • Feria del Libro Viejo, en Santander. En la Plaza de Alfonso XIII, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas.

  • Feria de Artesanía, en Santander. En la Plaza Porticada. De 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

  • Caprichos musicales, en Comillas. En el Centro Cultural El Espolón, a las 21.00 horas. Hoy, el barítono Pablo Rossi Rodino, junto a la pianista Tatiana Studyonova y el bailarín invitado Pablo Gutiérrez Ríos, presentarán 'Manuel & Federico: Encuentro en Granada'.

  • Marcos Históricos del FIS, en Reinosa. En la Iglesia de San Sebastián, a las 20.00 horas. El León de Oro (director: Marco Antonio García de Paz).

  • Ciclo 'Los artistas cuentan. Encuentros con nuestros creadores y sus obras', en Santander. Charla de David Macho. En el Centro Cultural Doctor Madrazo, a las 19.30.

  1. 12de agosto

    Un adelanto para el martes

  • Un adelanto para el martes

  • Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Campo, en Cabezón de la Sal. Procesión Nocturna en Honor a la Virgen. A las 21.30, la Eucaristía en la Iglesia parroquial. A continuación, la procesión. Desde la Iglesia de San Martín hasta la Plaza Virgen del Campo. Allí, bailes de los Picayos con la Banda de Música Stella Maris. A continuación, en la Plaza de la Paz, verbena con la orquesta Resistencia.

  • Los martes del Basoco, en Castro Urdiales. Actuación de Tribubu, trío de afro-folk. En el Centro Cultural Ángel García Basoco. A las 20.00 horas.

  • Taller de DJ, en Ampuero. Con Go Music. En la Plaza Mayor, a las 18.00 horas.

  • Cine de verano, en Santander. En el Centro Botín (interior con entrada y exterior, gratuito), a las 21.50 horas. Proyección de la película 'Casa en Llamas'.

  • Cine de verano, en Noja. En el Parque Los Pinares, a las 22.00 horas. Proyección de 'Kunfu Panda 4'.

