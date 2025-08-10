Para arrancar la semana. Prepara el itinerario

Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. Día de los Mayores. Con misa a las 13.00 horas cantada por Anabel Otaola y comida confraternización en el Parque Monseñor de Cos. Por la tarde, torneo de cartas (16.00).

Fiestas de San Lorenzo, en Parbayón. Sesión de cine al aire libre, a las 22.00. Con 'Padre no hay más que uno 4'.

Fiestas de Santa Filomena, en Isla. Día de Santa Filomena. Bomba matinal a las 08.00 y, a continuación, maratón solidario. A las 12.00, la Misa, cantada por el Coro Vedruna y con la actuación, al final, de los Danzantes de Isla. Por la tarde, concruso de brisca, hinchables, bailes con 'Sole Dance' y actuación de Leyre (20.30 horas). Parrillada, bingo y el cierre, 22.30, con el espectáculo musical 'Titanium Show'.

Muestra Internacional de Folclore, en Somo. Con el grupo 'Taka Iki', de Islas Marquesas. A las 22.15 horas, en la Plaza Central.

Feria del Libro Viejo, en Santander. En la Plaza de Alfonso XIII, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas.

Feria de Artesanía, en Santander. En la Plaza Porticada. De 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Caprichos musicales, en Comillas. En el Centro Cultural El Espolón, a las 21.00 horas. Hoy, el barítono Pablo Rossi Rodino, junto a la pianista Tatiana Studyonova y el bailarín invitado Pablo Gutiérrez Ríos, presentarán 'Manuel & Federico: Encuentro en Granada'.

Marcos Históricos del FIS, en Reinosa. En la Iglesia de San Sebastián, a las 20.00 horas. El León de Oro (director: Marco Antonio García de Paz).