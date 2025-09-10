El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel Pedriza

El aumento del gasto en sanidad es un 4% mayor al de educación en el último lustro

Cantabria ocupa la cuarta posición por la cola en el incremento del presupuesto destinado a políticas sociales entre 2019 y 2024, un 21%, cuatro puntos por debajo de la media nacional

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:19

La negociación entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación previa a la huelga iniciada este pasado lunes tuvo como mayor punto ... de fricción la voluntad del Gobierno regional de ligar la subida salarial demandada a los Presupuestos Generales de la región. Una posibilidad a la que se negaron en rotundo los representantes de los profesores y maestros, entre otros motivos, porque el Ejecutivo no había aplicado esta misma fórmula a las mejoras salariales conseguidas por los médicos el año pasado. Un informe publicado esta semana por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales revela que durante el último lustro –2019-2024– Cantabria elevó el presupuesto destinado a Sanidad un 4,3% más de lo que hizo con el de educación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  4. 4

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  5. 5

    Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas
  6. 6

    El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente
  7. 7

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  8. 8

    Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras
  9. 9 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  10. 10

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El aumento del gasto en sanidad es un 4% mayor al de educación en el último lustro

El aumento del gasto en sanidad es un 4% mayor al de educación en el último lustro