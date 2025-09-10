El aumento del gasto en sanidad es un 4% mayor al de educación en el último lustro

La negociación entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación previa a la huelga iniciada este pasado lunes tuvo como mayor punto ... de fricción la voluntad del Gobierno regional de ligar la subida salarial demandada a los Presupuestos Generales de la región. Una posibilidad a la que se negaron en rotundo los representantes de los profesores y maestros, entre otros motivos, porque el Ejecutivo no había aplicado esta misma fórmula a las mejoras salariales conseguidas por los médicos el año pasado. Un informe publicado esta semana por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales revela que durante el último lustro –2019-2024– Cantabria elevó el presupuesto destinado a Sanidad un 4,3% más de lo que hizo con el de educación.

El informe 'La inversión social por comunidades' estudia de manera pormenorizada cuál ha sido el incremento de los presupuestos de cada autonomía en sanidad, educación y servicios sociales. En cuanto a Cantabria, el crecimiento del gasto sanitario durante el último quinquenio revela que la región experimentó un alza, superando incluso ligeramente la media nacional tanto en términos porcentuales como en gasto por habitante. En este sentido, la región aumentó el presupuesto un 23,1% entre 2019 y 2024, frente al 22% de la media nacional. En euros, 215,6 millones, lo que supuso que cada habitante viera incrementado su dotación en 348,1 euros frente a los 274,6 del conjunto del país.

En el ranking nacional, Cantabria se sitúa en este apartado en una posición intermedia-alta. Se encuentra lejos del incremento de Aragón (35,5%), Extremadura (34,9%) y Andalucía (34,8%), pero muy por encima de Murcia (3,1%), Cataluña (8,2%) y Madrid (10,8%). La que más gastó por habitante fue Navarra (473,2 euros) y la que menos Madrid (93,7 euros).

Menos gasto

Sin embargo, la evolución del incremento del gasto dedicado a educación no sale tan bien parado en este mismo periodo. Cantabria es el farolillo rojo de la clasificación nacional, ya que sólo aumentó su presupuesto en este capítulo un 18,8% frente al 30,6% de la media nacional. La región ocupa la última posición, muy lejos de La Rioja (43,3% del incremento del gasto), Navarra (42%) y Valencia (41,9%) que fueron las que mayores partidas destinaron entre 2019 y 2024. Acompañan a Cantabria en el furgón de cola Galicia (19,8%) y País Vasco (22%). Ese 18,8% del incremento del gasto de Cantabria en educación supuso en 115,8 millones de euros. Si se observa el gasto por habitante, 242,8 euros de incremento, la región apenas mejoró, ya que se ubicó tercera por la cola, sólo superada por Madrid (175,1) y Galicia (175), que gastaron menos.

Mejoría en 2024

El informe de las Directoras y Gestores de Servicios Sociales hace una puntualización respecto a los datos del año pasado, donde el porcentaje del presupuesto de la comunidad dedicado a educación fue significativamente más alto que la media nacional. Este se vio incrementado un 20,7% frente al 20,3% del conjunto del país, lo que provocó que la posición regional en este ranking se situase en la parte más alta. En concreto, la comunidad ocupó la quinta posición entre todas las autonomías. En términos absolutos, el gasto por habitante ascendió a 1.246,1 euros, frente a los 1.126,9 del conjunto del pías. En este apartado, Cantabria fue la séptima región que más invirtió por habitante.

El objetivo del citado estudio hecho público esta semana es dibujar la evolución del gasto en políticas sociales, que además de sanidad y educación incluye el dinero invertido en servicios sociales. Si se analizan de manera conjunta estos tres capítulos, los números dejan en buen lugar a Cantabria. Entre 2019 y 2024, aumentó el gasto en políticas sociales un 21%, cuatro puntos menos (25,13%) que el incremento experimentado por la media del conjunto del país. Por debajo, sólo se situaron Madrid (16,53%), Murcia (15%) y Cataluña (14,9%); bastante lejos de las más generosas en la inversión que fueron Extremadura (37,86%), Canarias (35,65%) y Navarra (35,31%).

El informe sitúa como motivo de la reducción del gasto de las autonomías en servicios esenciales «los recortes realizados a partir del año 2010 –con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) al frente de la presidencia del Gobierno central–, que fueron especialmente drásticos en 2013 –con Mariano Rajoy (PP) como sustituto en el cargo–».