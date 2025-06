Las autoescuelas encaran el verano con 4.414 alumnos pendientes de examen

El problema de las listas de espera de alumnos pendientes a hacer su examen de conducir en Cantabria ha ocupado titulares en los últimos años ... porque la cifra no hace más que crecer. El pasado verano, por estas fechas, eran 3.800 los que aguardaban la prueba práctica. «Hoy ya estamos en 4.414 alumnos que han aprobado su examen teórico y están pendientes de realizar el práctico», explica Alberto Santamaría, presidente de la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores (ACEC). En sólo un año ha crecido un 16%.

En esos números se incluyen los que han suspendido y tienen que repetirlo, los que han completado su formación al volante y están esperando la prueba o los que todavía no han tomado ninguna clase práctica. «Lo importante es que tengan la condición que tengan, al final es que se va haciendo una lista cada vez más larga y para la que no encontramos solución», explica Santamaría.

La salida a este entuerto, según los profesionales del sector, pasa por incrementar el número de examinadores. «Ahora tenemos un déficit claro porque de los diez que teníamos, están trabajando sólo seis», argumenta el representante del sector. «Uno está de baja, otro es examinador de examinadores y se ha tenido que trasladar a Madrid durante un tiempo para desempeñar esa función. Otros dos son interinos y están completando su formación, también en Madrid, y se turnan para estar ausentes una semana uno y otra semana otro. Y luego hay otro que acaba de jubilarse. Al final salen las cuentas, de los diez que tenemos sólo están seis», concreta Santamaría.

El ratio debería ser de un examinador por cada 50.000 habitantes. Por tanto, en Cantabria, que ronda los 600.000, se estaría más cerca de tener 12 que los 10 actuales. «La suerte es que recientemente nos han concedido subir la cifra a once, pero habrá que cumplirlo».

Desde ACEC aseguran que recientemente se solicitó una reunión con la Delegación del Gobierno, «pero aún no hemos recibido respuesta». Lo que sí hubo fue un encuentro entre los representantes profesionales y la Dirección General de Tráfico (DGT) para abordar toda esta problemática. Desde la Jefatura Provincial de Tráfico aseguran que en 2024 el Gobierno publicó la convocatoria de oferta de empleo público para incorporar 100 examinadores. «Es una convocatoria que se está resolviendo actualmente, de modo que el nuevo personal se incorporará a lo largo de este mismo verano, entre otros lugares, a Cantabria», aseguran en la Jefatura. También indican que «la plantilla actual es de 10 examinadores, de los que perderemos tres por el concurso de traslados que se dará en los próximos días, pero que se recuperarán a lo largo del mes de agosto fruto de esta oferta de empleo público».

Más suspensos

A toda la problemática con el déficit de examinadores se une también el lastre del bajo porcentaje de aprobados en las pruebas. Según datos publicados por la DGT, en 2024 el porcentaje de los que superaron el examen de circulación alcanzó el 43,5%. No es que los alumnos de ahora sean menos diestros al volante. Lo que ocurre, en gran medida, es que la dureza del examen se ha multiplicado en los últimos años. «Antes valía con diez o quince minutos. Circular un poco y aparcar. Ahora eso ha cambiado mucho», declara Santamaría. «Ahora es obligatorio un mínimo de 25 minutos. Hay que ir por autovía y utilizar la mayor parte de los servicios del vehículo», certifica el experto.

El verano también es una fecha sensible. Aunque la demanda de exámenes se ha ido repartiendo a lo largo del año, es cierto que muchos alumnos terminan ahora la Ebau y centran esfuerzos en sacarse el carné, lo cual podría engordar esta lista de espera. Pero para ellos conviene recordar también una cosa: «Los exámenes no paran. La DGT continúa trabajando en agosto, que no lo olvide nadie», señala Santamaría.