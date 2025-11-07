El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Unas viviendas en construcción. DM

Avales del 20% de la hipoteca para menores de 45, si hay Presupuesto

El borrador que se está negociando incluye una partida para ofertar las ayudas a la adquisición de vivienda

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:13

La Ley de Vivienda que se está tramitando en el Parlamento de Cantabria contemplaba la creación de una línea de avales de hasta el 20% ... del precio de la hipoteca para la compra de primeras viviendas en la comunidad autónoma y el proyecto de Presupuestos del Gobierno regional para 2026 incluye el dinero para poner en marcha esta medida destinada a menores de 45 años. Eso sí, es necesario, además de publicar un decreto con los requisitos de renta para ser beneficiario, que salgan adelante las Cuentas. El titular de la Consejería, Roberto Media, explicó ayer que, si se da ese escenario, los avales pueden estar disponibles a partir del 1 de enero para la compra de inmuebles de hasta 300.000 euros. «Destinaremos más fondos que nunca a las políticas de vivienda. Vamos a hacer el mayor esfuerzo inversor de la historia con 60,2 millones un 63,4% más que este año», detalló el consejero. Además de aumentar las partidas para las ayudas al alquiler, el apartado más destacado es la transferencia a la empresa pública Gesvicán de 18,3 millones para el incremento de parque público de viviendas. Además de las 285 ya anunciadas en una decena de municipios, el Gobierno apunta que las Cuentas incluyen dinero para nuevas promociones en San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Ribamontán al Mar, Guriezo y Penagos. Fomento trabaja ya con los ayuntamientos, que son los que deben aportar los terrenos.

