«Los avances en fotónica serán para este siglo lo que la electricidad para el anterior»

Educador de 48 promociones de ingenieros de Telecomunicaciones, responsable del Grupo de Ingeniería Fotónica (GIF) de UC, artífice de la Escuela de la Luz en ... la Universidad Internacional Menéndez Pelayo(UIMP), director de 21 tesis doctorales, coautor de 990 publicaciones científicas, 26 patentes y organizador de múltiples congresos... Sólo para resumir el currículo de José Miguel López-Higuera (Ramales de la Victoria, 1954), harían falta varias páginas. Quizá por eso el Comité de Dirección de la Conferencia Internacional de Sensores de Fibra Óptica (OFS) –la élite del sector– decidió hace unos días otorgarle el prestigioso 'Life Achievement Award', el premio a toda una trayectoria.

–Tiene que sentar muy bien que le reconozcan la trayectoria de una vida.

–Es una alegría, una sorpresa, porque se encargaron de mantenerlo en secreto y lo consiguieron.

–¿A nadie se le fue la lengua?

–No, y me pareció bien porque siempre he sabido que si quieres producir impacto, tiene que haber elemento sorpresa. Este reconocimiento no es local, es de toda una comunidad científica y en ese sentido soy muy sereno, soy muy frío, pero realmente siento una alegría profunda.

–Ha pasado la vida investigando la luz. La luz lo es todo, está en todas partes y permite gran parte de la tecnología que conocemos.

–La luz que nos ilumina y nos calienta proviene del sol. Si se apagase, probablemente la vida tal y como la concebimos no podría existir. Sin el sol nosotros no existiríamos tal y como somos, humanos. Esto es el análisis en el plano más esencial. En lo que respecta a la tecnología, la revolución que se está experimentando ahora como consecuencia de las tecnologías de la luz está siendo impresionante. Me quedé con una frase de los descubridores del láser, en los años ochenta. Dijeron que tenían una solución en búsqueda de problemas, y así fue.

Sanidad «Con luz se puede construir un órgano como lo hace una impresora de 3D pero con células madre»

–La luz está llamada a sustituir a la electrónica.

–Serán complementarias pero digamos que la revolución que ha supuesto en el siglo XX la electrónica va a extrapolarse a la fotónica en el siglo XXI y ello traerá múltiples avances porque las capacidades de la luz para el almacenaje de información y la velocidad en la transmisión supera con mucho a la electrónica, además, ocupando mucho menos espacio.

–Usted es artífice de la Escuela de la Luz, que celebra cada año una nueva edición en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

–Es un foro que permite a los doctorandos codearse con auténticas primeras espadas del campo. Hemos tenido premios Nobel comiendo con jóvenes y compartiendo sobremesa. Eso es una experiencia inolvidable. Este año, que ya se ha celebrado, se habló de la fotónica enfocada a la Energía y el Medio Ambiente, y el año que viene, que será muy interesante también, estará enfocada al ámbito de la salud.

–¿Respecto a la primera, los esfuerzos se están enfocando en mejorar la eficiencia?

–La investigación está centrándose en las células solares. Pero más que en mejorar su eficiencia, ahora se está trabajando en sistemas que sean más baratos para que se pueda abrir mucho más el abanico de aplicabilidad.

–¿Yen el ámbito de la salud?

–Los avances están siendo revolucionarios en la creación de prótesis regenerativas. Hoy se puede hacer una con tecnología aditiva o sustractiva. En cuanto a la primera, imaginemos lo que puede suponer construir un órgano como lo hace una impresora de tres dimensiones pero utilizando como material de construcción células madre para crear, por ejemplo, un hígado, o un riñón.

Política «Si no llega un pacto de Estado para la Educación, seguiremos en precario»

–El problema es la falta de financiación en I+S+i que arrastra España desde hace décadas.

–Lo digo tajante, después de haber formado 48 promociones de ingenieros, aún estamos esperando que se llegue a un pacto de estado de la Ciencia, lo mismo que hace falta un pacto de Estado para la Educación. Si esto no se produce, y con los plazos largos que requiere la ciencia, al final tenemos que ningún gobierno mantiene el plan del anterior y nosotros, los investigadores, somos los que sufrimos esa falta de planificación y de coordinación; y seguimos viviendo en precario.

–Así es imposible mantener un ecosistema adecuado en las universidades. La gente valiosa se escapa allá donde le tratan bien, donde le pagan bien.

–Es exactamente lo que está ocurriendo. Desde nuestro grupo en la UC hemos hecho grandes esfuerzos por mantener a auténticos cracks que se habrían ido a otras universidades de no ser por lo que hemos logrado. Es una pena que en este país sigamos estando por debajo de la mayoría en inversión en ciencia y al final eso tiene consecuencias en todos los planos, incluido el económico.

–Ahora, jubilado, tendrá tiempo para sus aficiones.

–Me gusta mucho la Historia y quiero seguir leyendo.