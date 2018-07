Los ayuntamientos de Cantabria no bajan la guardia ante el acoso a las mujeres en las fiestas Aunque todos destacan la ausencia de incidentes en Cantabria, seguirán con las campañas informativas y de sensibilización PILAR CHATO Santander Sábado, 14 julio 2018, 16:45

Una mano extendida y el mensaje: «Las fiestas son para que disfrutemos todas las personas. Adopta una actitud activa contra las agresiones sexistas». Es la imagen principal de folleto editado por la Comisión 8 de Marzo, que aglutina a organizaciones sociales, políticas y sindicales de Cantabria, y que el año pasado asumieron y difundieron como campaña propia una veintena de ayuntamientos de la región.

Este año la intención de la comisión es ampliar ese convenio a más corporaciones locales. Se plasme o no esa colaboración en una firma expresa, los ayuntamientos de la región no bajan la guardia ante las agresiones sexistas o la violencia de genero. Quieren unas fiestas libres de agresiones, aunque todos insistan en que Cantabria es una comunidad segura y que en sus fiestas no se han dado casos de violencia sexual. Entre los ayuntamientos de mayor tamaño consultados por este periódico, todos reproducirán la campaña ya impulsada el año pasado y disparada tras la conmoción por la violación de 'La Manada' en Sanfermines. En su mayoría se trata del reparto de los folletos informativos diseñados por la Comisión 8 de Marzo, pero también en la instalación de stands específicos, en los que también se habla de alcohol y drogas o de la violencia machista, como en Laredo, Los Corrales o Comillas; pancartas en las fachadas – Cabezón de la Sal o Castro Urdiales–, o mensajes directos en sus discursos o las presentaciones de sus actos como ocurrió con el presentador del Coso Blanco. Porque «ésta es una cuestión que tenemos que solucionar entre todos, no se pueden tolerar ciertos comportamientos. Hay que seguir, no bajar la guardia. Todo es poco y esto debe ser un compromiso de la sociedad porque por muchas medidas que se pongan en marcha, hasta que la sociedad no aísle estos comportamientos, no se van a acabar», reflexiona la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, que tiene la lucha por la igualdad como un compromiso directo de la Alcaldía en el que trabajan todo el año y que este año continuará con su campaña de sensibilización en las fiestas.

Los folletos informativos son una guía dirigida, por un lado a las víctimas potenciales sobre sus derechos: a disfrutar la calle con seguridad, a decir no, a no sentir miedo por caminar sola, a su capacidad de decisión. También a los hombres, para que no sean cómplices y actúen o para definir los límites –«recuerda, está en su derecho cuando dice NO»–. También se dirigen a quienes puedan ser testigos de una agresión e incluyen una detallada lista con los teléfonos de emergencias generales y específicos de cada municipio. «Preguntamos a los ayuntamientos sin querían hacer algunos cambios, no solo por si había datos erróneos, sino por si el contenido hubiera generado malos entendidos, y no se han pedido modificaciones», señala Ana Bolado, portavoz de la Comisión 8 de Marzo, quien insiste en que es necesario no bajar la guardia, porque «en las fiestas se da el ambiente, el caldo de cultivo de que en esos días cualquier acercamiento sexista o sexual esta permitido, vivimos esa cultura. Por eso queremos hacer hincapié en los folletos en que quien vea un comportamiento así, intervenga; a los varones para que no rían las gracias de sus compañeros en este sentido, no sois menos hombres por ello».

Santander

Tras la última Junta Local de Seguridad en Santander, la alcaldesa Gema Igual, incidía en la idea de reforzar la colaboración para mantener los niveles de seguridad de la ciudad y «estar preparados para hacer frente a los nuevos desafíos que surgen para la seguridad y la convivencia». En la capital se continuará este año, durante la Semana Grande y el resto de citas festivas o grandes eventos, con la campaña informativa y de sensibilización, y el reparto de folletos en casetas y puntos de información. A ello se une la iniciativa que arrancó en marzo para que las líneas nocturnas del TUS efectúen paradas personalizadas para quienes lo pidan previamente a conductor .

Campaña contra la violencia en miles de servilletas Cada local de hostelería que se adhiera a esta campaña recibirá entre 3.000y 4.000 servilletas –cuando se acaben, más– con un lema y unos colores, el morado, muy significativos: «Yo me implico por una Comillas libre de violencia de género». Es parte de la campaña que ha puesto en marcha la villa de los arzobispos, que tiene muy claro que hay que actuar por la igualdad. La concejala de Infancia y Mujer, Vanesa Sánchez, explica que esta iniciativa forma parte del tercer plan de igualdad entre hombres y mujeres aprobado hace un mes. El objetivo es «impactar y concienciar aún más en todos los ámbitos posibles, sobre todo entre los jóvenes, que es el público mayoritario en fiestas». En Comillas lo tienen claro y también va a seguir con la campaña informativa y de sensibilización a través de folletos en las casetas y las ferias, como se hizo el año pasado. Para Sánchez «ojalá llegue el momento en que no sea necesario hacer nada, pero no es este y es importante trabajar desde la infancia para educar ciudadanos comprometidos».

«Nunca hemos tenido ningún problema, pero como principio debemos seguir incidiendo», insiste Patricia Portilla, concejala de Festejos de Torrelavega, donde como el año pasado se insertará en el programa de fiestas el folleto informativo. Su Policía Local, además, está «formada e informada» y se ha hecho un trabajo continuo en este sentido. En Laredo este año empezaron ya durante su Fiesta Ye-Ye. Charo Losa, concejala de Festejos, señala que la gente responde bien a estas campañas y esta concienciada, pero hay que seguir trabajando. Por eso mantendrán su stand con información sobre la violencia de genero, las agresiones sexistas o los riesgos del alcohol y las drogas, en especial dirigido a los más jóvenes.

Tanbién en los discursos

El pasado Coso Blanco de Castro Urdiales el presentador introdujo en sus palabras mensajes en favor de unas fiestas libres de agresiones sexuales y una de sus comparsas vistió camisetas negras, dentro de la iniciativa convocada por algunos colectivos feministas en toda España para el chupinazo de Sanfermín. El concejal de Fiestas, Humberto Bilbao, destaca que desde el Ayuntamiento siempre incide en sus mensajes y en su programas en el no a la violencia y el no al acoso. En su fachada cuelga una pancarta con la mano multicolor y en su semana grande se instalan tres casetas con información que también hace referencia a cuestiones como el bulling. «Sigue siendo necesario incidir», apostilla. En las Guerras Cántabras de Los Corrales de este año, la caseta de protocolo volverá a contener toda la información para sensibilizar contra las agresiones y explicar qué hacer en caso de acoso. Pero también se ha trabajado y se trabajará en el Rebujas y en las fiestas de San Juan y de San Mateo. «Es básico seguir con esta campaña, porque hay que trabajar en la educación y explicar a las mujeres dónde informarse y sus derechos», apunta la alcaldesa, Josefina González.

Con las peñas

Los jóvenes son el destinatario principal y el canal de transmisión en Reinosa. José Miguel Barrio, alcalde de la capital campurriana, señala que se trabaja con las peñas para que sean ellas las que promuevan una forma de actuar en la igualdad y el respeto. «Hay muy buena relación y se hace a través de ellos». El alcalde anuncia se quiere implicar, incluso, a las damas y reinas de las fiestas y, sin entrar en polémica por la iniciativa de Reinosa en Común que pidió este año que se eliminara esta figura, Barrio se planeta proponerlas que sean la portavocía de la gente joven de Reinosa y que lideren una campaña sobre el respeto. «Hay que seguir trabajando, aunque solo sea preventivo. Se puede divertir uno de forma positiva, sin molestar, eso es una cosa muy sana», concluye.

En Noja tampoco van a bajar la guardia. Además de información están diseñado una campaña específica que terminarán de definir en los próximos días, y en San Vicente de la Barquera, su alcalde Dionisio Luguera, recuerda que en sus mensajes y anuncios siempre se incide en la idea del respeto y las fiestas libres de agresiones. Precisa que sus fiestas son muy locales y que nunca ha habido problemas.

En Potes se trabajara en la misma línea del año pasado y las fuerzas de seguridad vigilarán porque se tengan comportamientos correctos.