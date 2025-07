El Valle de Lamasón. El tranquilo escenario que inspiró el tema 'Viento del Norte'

Nando Agüeros Domingo, 6 de julio 2025, 07:32 Comenta Compartir

El personaje El músico que le pone voz al alma del norte Nando Agüeros (Torrelavega, 1976) es músico y embajador, porque su carrera en los escenarios lleva impresa la marca del norte. De su tierra y de las huellas que le ha dejado desde niño. Su último disco es 'El mismo que viste y canta' y lleva todo el año con su gira 'Canciones desnudas'.

Me invita mi amigo Álvaro Machín, periodista de El Diario Montañés, a que recomiende un lugar de Cantabria a sus lectores para el suplemento de ... verano que empieza a publicarse hoy. Automáticamente pienso en mi valle, en mi querido valle de Lamasón. No solamente por haber sido inspiración constante de muchas de mis canciones –de allí nacieron temas como 'En la montaña', 'Mi infancia y mi paz', 'Aquel niño que yo fui' o el propio 'Viento del norte', entre otras–. También por su belleza paisajística, su arquitectura montañesa, su arte románico representado en la iglesia de Santa Juliana en Lafuente o su naturaleza intacta y bien conservada dado que el turismo masificado aún no ha hecho mella en su territorio.

'Pura esencia'. Así es como se puede definir a este valle formado por los pueblos de Burió, Cires, Lafuente, La Venta Fresnedo, Los Pumares, Quintanilla, Ríu y Sobrelapeña. Aquí sigue viva la llama de la tradición y aún se pueden ver artesanos de la madera elaborando albarcas, jarras, cebillas o utensilios de labranza –como sigue realizando el amigo Hilario–. Pero es que, además, en Lamasón, el folclore y la canción popular montañesa y asturiana respiran por sus entrañas. 'Pura esencia' también porque sobre sus verdes prados se pasea y se alimenta desde tiempos inmemoriales a las tudancas, nuestra raza autóctona, que tanta hambre alivió a generaciones pasadas. La tudanca en Lamasón casi se puede considerar un animal totémico por el cual se siente verdadera devoción. Cuatro básicos Imprescindible Aunque lejos de los meses de verano, una cita ineludible en este lugar es la importante feria ganadera que se celebra a principios del mes de noviembre.

Dónde comer Un bocadillo en cualquier rincón relajado del valle sabe a gloria. Si prefieres mesa y mantel, en Casa Miguel, en Quintanilla, tienen muy buena cocina de estilo tradicional.

El selfie En Tanea, en Cires... (la mejor demostración del escenario es la fotografía –en la parte inferior–que acompaña este texto, que está tomada justo en Cires).

No olvides... Llevar unas buenas botas para caminar cómodo y un palo para ayudarte con la marcha. Se trata de recorrer sin prisa y serán buenos compañeros de paseo Ampliar Nando, de chaval, junto a sus hermanos Sergio, Manuel y Raquel en el valle. Archivo Nando Agüeros Se respira esencia en sus ríos cristalinos, en su olor a prados recién segados o a hierba seca que se desprende de los pajares en verano, a leña en los largos inviernos a través de sus chimeneas de piedra sobre rojos tejados, en sus ferias de ganado, en sus bosques de hayas, robles o encinas. Se respira esencia por sus cuatro costados que limitan con Peñarrubia, Liébana, Rionansa, Herrerías y Asturias. 'Pura esencia', así se puede definir este valle, en el que sigue viva la llama de la tradición En una de las casonas de Lafuente se encuentra la pareja de Lamasón, dos figuras de piedra donde, a los pies de una de ellas, se puede leer: «Cuántos pasan que no vuelven». Este era un paso

