Una batería de medidas centrada en acciones entre noviembre y abril
Santander
Domingo, 5 de octubre 2025, 07:44
¿Es necesario un plan integral para definir el modelo turístico en Cantabria? Cuando surge la pregunta, los directores de hotel se lanzan, más que ... a responder, a enumerar propuestas. La mesa se convierte en una pequeña tormenta de ideas. Básicamente, centrar con antelación las inversiones y los esfuerzos en el periodo que va de noviembre a abril, y mejorar la promoción.
«Si los problemas los tenemos en invierno habrá que trabajar con tiempo los inviernos. No hacer algo ahora corriendo. A futuro», destaca Francisco Agudo (Santemar), que se pregunta «¿por qué esas ayudas que dan los gobiernos o los ayuntamientos para hacer eventos no se dan siempre que los eventos sean fuera de temporada?». Un intento para conseguir esa desestacionalización cuando es más necesaria. A través, por ejemplo, de iniciativas vinculadas a los destinos aéreos. «Va a haber un vuelo con Granada en diciembre. ¿Por qué no hacer paquetes de promoción con Granada, con destinos?», prosigue Agudo en esta línea. «Cuando hay algo esporádico fuera de temporada –concluye–, se nota».
Campeonatos deportivos (salen a relucir la Copa Davis o el Mundial de Vela), conciertos (aquellas dos fechas de Fito abriendo gira), los trabajos del buque de lujo Evrima en Astander (que tuvo aquí a cientos de personas), una campaña de vales para estancias en enero y febrero que se hizo en Santander...
Y promoción. «¿Qué porcentaje de cliente internacional tenemos? Yo apenas un 20%. En parte gracias al ferry. ¿Quién nos conoce fuera de España? ¿Santander, dónde está eso? No nos conoce nadie. Apenas hacemos promoción internacional», aporta Daniel Fidalgo (Silken).
–No os hacéis idea del número de extranjeros que nos sitúa en el País Vasco.
–O a Potes en Asturias.
Comentarios. «¿Y habéis pensado en la promoción regional?», añade Isabel Fombellida (Infantado). Promoción interna, entre los de casa. Como se hizo para paliar la etapa covid.
