El ya exdirector de Juventud, Joaquín Rueda, en su toma de posesión en julio de 2023. DM

Blanca Fernández sustituye a Joaquín Rueda como director general de Juventud

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:00

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el cese, a petición propia, de Joaquín Rueda como director general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y ... Voluntariado, y el nombramiento de Blanca Fernández como su sustituta. Según el Ejecutivo, Rueda ha cesado en el cargo por motivos familiares tras dos años en el cargo dentro del organigrama de la Consejería de Inclusión.

