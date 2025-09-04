Blanca Fernández sustituye a Joaquín Rueda como director general de Juventud

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el cese, a petición propia, de Joaquín Rueda como director general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y ... Voluntariado, y el nombramiento de Blanca Fernández como su sustituta. Según el Ejecutivo, Rueda ha cesado en el cargo por motivos familiares tras dos años en el cargo dentro del organigrama de la Consejería de Inclusión.

Por su parte, Fernández (Santander, 1975) es diplomada en Magisterio, Especialidad Audición y Lenguaje, y en Educación Social por la Universidad de Oviedo y Máster en Protección a la Infancia y a la Adolescencia por la Universidad de Cantabria. Desde febrero de 2025 ha desempeñado las funciones de directora del Centro de Accesibilidad, Atención y Cuidados a Domicilio del Icass.

Con este son ya más de 40 los ceses de altos cargos en el Gobierno de Buruaga desde su constitución hace dos años. La mayoría, en la Consejería de Salud que dirige César Pascual.