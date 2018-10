Blanco presenta la baja laboral en el Parlamento y continúa con su acta Imagen de archivo de José Ramón Blanco. / DM . Cantabria El diputado de Podemos presentó el documento el jueves en el registro de la Cámara, pero anuncia que asistirá a las sesiones en las que se vote alguna ley TEODORO SAN JOSÉ y ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Sábado, 27 octubre 2018, 07:38

José Ramón Blanco tiene clara su intención de continuar como diputado de Podemos en el Parlamento regional. Después de protagonizar una serie de vicisitudes dentro de su formación -entre otras, las denuncias de acoso laboral contra varias compañeras de formación, que supuso una investigación interna y le costaron la apertura de un expediente por parte de la dirección nacional-, Blanco renunció a liderar la lista autonómica de la formación morada para las próximas elecciones, lo que hacía presagiar que su siguiente paso sería el abandono del escaño, algo que anunció él mismo tras desvelarse parte del contenido de los audios que recogían los insultos a las compañeras que le denunciaron. Hace una semana, sin embargo, trascendió que tenía intención de dilatar la renuncia a su escaño y el último movimiento que se ha conocido parece confirmar precisamente eso, que su propósito es mantener el acta.

De lo contrario, no se entiende que en vez de su dimisión como diputado José Ramón Blanco haya presentado su baja laboral ante el registro del Parlamento, baja que formalizó el jueves por la tarde ante el secretario general de la Cámara y que le justificaría su futura ausencia en algunos plenos u otros compromisos legislativos.

Pero Blanco advierte de que será selectivo. Al menos así se lo ha anunciado a través de un mensaje a distintos miembros de los diferentes grupos parlamentarios: sí acudirá al Parlamento regional cuando considere que se van a debatir y votar asuntos importantes.

«Que tengan muy claro que cuando sea una ley, aunque mi estado de salud es delicado, acudiré a la votación»

«Veo a todo el mundo muy nervioso, pero mientras se tengan que votar proposiciones no de ley y mociones, no me molesto», les ha indicado Blanco sobre su intención de faltar a determinados plenos. En cambio, el diputado morado les dice en la misma nota a PRC, PSOE, PP y Cs «que tengan muy claro que cuando sea una ley y aunque mi estado de salud está muy delicado, acudiré a dicha votación». El contenido de la nota remitida a distintos parlamentarios y el hecho de que haya presentado la baja y no la renuncia no es sino la demostración de que Blanco se ha decantado por continuar con el acta. Algo similar a lo que ha hecho con su cargo en el Consejo Ciudadano, del que dijo que iba a cesar, pero en el que aún se mantiene.

Equilibrio de fuerzas

Esta decisión de Blanco tiene su trascendencia en el pulso entre las fuerzas parlamentarias dentro de la Cámara regional. La ausencia del diputado de Podemos -sin voto telemático- hace que la oposición se quede en 17 diputados, el mismo número que suma el bipartido, de modo que en este escenario de empate llevan las de ganar los partidos que apoyan al Gobierno frente a las proposiciones que presenten los otros grupos parlamentarios; ahora bien, la presencia de Blanco, volvería a desequilibrar esas fuerzas en favor de la oposición.

Hasta la fecha, el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio se había convertido en la muleta del bipartito para las grandes decisiones, pero, con la situación actual, ni siquiera les hace falta.

Ahora bien, con la presencia de Blanco en la Cámara ante el debate de asuntos de mayor trascendencia, como distintas leyes o los Presupuestos, por ejemplo, el bipartito necesitaría de otros pactos o acuerdos para sumar los votos necesarios y sacar adelante sus propuestas, como ha sucedido en los últimos años: el primero de esta legislatura con Podemos; el segundo año, con el apoyo de Ciudadanos, y el tercer año, con Carrancio.