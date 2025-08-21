El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una pareja que busca alquilar una vivienda señala un bloque de pisos. DM

El Bono Alquiler Joven se agota tras la ampliación del plazo con 925 solicitudes

La Consejería de Fomento habilitó julio para que los menores de 35 años pudieran tramitar la ayuda de 250 euros al mes por la baja demanda inicial

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

La Consejería de Fomento ya se ha puesto a trabajar para resolver las 925 solicitudes de jóvenes que han pedido el Bono de Alquiler, una ... ayuda económica de 250 euros que cobrarán durante un máximo de 24 anualidades y que estará vigente en esta segunda convocatoria hasta 2027. Con esa cifra cercana al millar de expedientes se agotaría el 100%de la dotación económica de 3,8 millones de euros que el Ministerio de Vivienda envió a Cantabria para desarrollar este programa que gestiona la comunidad autónoma. Eso sí, se ha agotado al segundo intento porque la Consejería tuvo que ampliar en un mes el plazo de presentación de solicitudes –se cerró el pasado 28 de julio– por la baja demanda inicial.

