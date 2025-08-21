El Bono Alquiler Joven se agota tras la ampliación del plazo con 925 solicitudes

La Consejería de Fomento ya se ha puesto a trabajar para resolver las 925 solicitudes de jóvenes que han pedido el Bono de Alquiler, una ... ayuda económica de 250 euros que cobrarán durante un máximo de 24 anualidades y que estará vigente en esta segunda convocatoria hasta 2027. Con esa cifra cercana al millar de expedientes se agotaría el 100%de la dotación económica de 3,8 millones de euros que el Ministerio de Vivienda envió a Cantabria para desarrollar este programa que gestiona la comunidad autónoma. Eso sí, se ha agotado al segundo intento porque la Consejería tuvo que ampliar en un mes el plazo de presentación de solicitudes –se cerró el pasado 28 de julio– por la baja demanda inicial.

Desde el Gobierno regional señalan que esta decisión ha permitido ofrecer mayor margen temporal para que los jóvenes puedan presentar sus solicitudes y favorecer una mayor concurrencia y competencia, asegurando que los fondos disponibles puedan ser distribuidos de forma más equitativa y representativa, además de optimizar la ejecución del crédito presupuestario asignado. «Ha logrado el objetivo que queríamos, que no es otro que el de garantizar que el Bono Alquiler Joven cumpla de forma efectiva con su finalidad, que no es otra que facilitar el acceso a una vivienda a las personas jóvenes de Cantabria y asegurar una gestión eficaz de los recursos públicos disponibles», celebra el consejero de Fomento, Roberto Media.

«Con esta ampliación se facilita el acceso a una vivienda y se asegura la gestión eficaz de los recursos públicos» Roberto Media Consejero

Desde la Dirección General de Vivienda consideran que estas 925 solicitudes son un número significativo dada la concurrencia de esta ayuda con la ayuda de alquiler 'convencional', que no tiene el límite de edad en 35 años, como el Bono Joven. Desde este año, esta subvención general para personas con ingresos bajos y medios estableció un mayor porcentaje de ayuda –hasta el 50% de la cuota mensual del alquiler– y se elevó el tope de renta máxima de los contratos de 500 a 700 euros al mes, por lo que previsiblemente llegará a un mayor número de beneficiarios.

En cuanto al Bono Joven, se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda y en esta segunda convocatoria destina a Cantabria la mitad de la aportación recibida en el año 2022, reduciendo con ello el número de beneficiarios de esta ayuda, algo por lo que el consejero Media protestó ante la ministra del área, Isabel Rodríguez.

Está destinado a jóvenes de hasta 35 años (inclusive) que tengan domicilio fiscal y residencia habitual en Cantabria, y que posean ingresos anuales iguales o inferiores a tres veces el Iprem.

La cuantía de la ayuda es de 250 euros mensuales por persona, con un máximo de 24 mensualidades, que se distribuirán entre 2025 y 2027. El importe estará condicionado al precio de la renta, que no deberá superar los 700 euros mensuales en el caso de viviendas completas o 300 euros en alquiler de habitaciones. En casos de convivencia entre beneficiarios, los topes podrán alcanzar los 800 o 900 euros, según el número de convivientes.

La ayuda se concede en régimen de concurrencia competitiva siguiendo el orden de presentación en el registro. En este caso, como la demanda y la oferta están igualadas, la resolución será positiva para todos los que cumplan las condiciones.