Borrell, este lunes, durante la presentación del curso que dirige en la UIMP. Daniel Pedriza

Borrell reclama que sea la Justicia la que obligue a la UE a cumplir los Tratados y actuar contra Israel

El ex Alto Representante de Política Exterior vuelve a la UIMP para analizar el futuro de una Europa que «ha perdido el alma y su crédito para hablar de derechos humanos» por su inacción en Gaza

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:03

Desde el altavoz internacional que le da haber sido hasta hace solo un año el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior ... y la Defensa y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell se ha cansado en los últimos meses de denunciar la «masacre» que el estado de Israel está llevando a cabo en Gaza y de pedir a las instituciones comunitarias que utilicen su capacidad de influencia para frenar el «genocidio». Vistos los nulos avances y la falta de medidas de presión de la comunidad internacional contra el Gobierno de Benajmín Netanyahu, el también exministro socialista ha dado un paso más. Lo que reclama Borrell es que, ahora la UE «no es que ya haya perdido el alma, sino también ha conseguido el descrédito ante el resto del mundo que nos va a inhabilitar para hacer cualquier política de defensa de los derechos humanos» por no actuar con más firmeza, es que sean los tribunales de justicia los que obliguen a la Comisión Europea y a los 27 países de la organización a moverse en favor del fin de la agresión a los palestinos.

