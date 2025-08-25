Borrell reclama que sea la Justicia la que obligue a la UE a cumplir los Tratados y actuar contra Israel

Desde el altavoz internacional que le da haber sido hasta hace solo un año el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior ... y la Defensa y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell se ha cansado en los últimos meses de denunciar la «masacre» que el estado de Israel está llevando a cabo en Gaza y de pedir a las instituciones comunitarias que utilicen su capacidad de influencia para frenar el «genocidio». Vistos los nulos avances y la falta de medidas de presión de la comunidad internacional contra el Gobierno de Benajmín Netanyahu, el también exministro socialista ha dado un paso más. Lo que reclama Borrell es que, ahora la UE «no es que ya haya perdido el alma, sino también ha conseguido el descrédito ante el resto del mundo que nos va a inhabilitar para hacer cualquier política de defensa de los derechos humanos» por no actuar con más firmeza, es que sean los tribunales de justicia los que obliguen a la Comisión Europea y a los 27 países de la organización a moverse en favor del fin de la agresión a los palestinos.

Según Borrell, que se ha pronunciado de esta manera desde Santander, donde se encuentra para dirigir un año más el curso 'Quo Vadis, Europa' en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndz Pelayo (UIMP), los tratados de la UE obligan a la institución a tomar partido de manera clara cuando un tercer país con el que tiene relaciones incumple los derechos humanos. Y «es evidente que Israel está incumpliendo los derechos humanos». Durante la presentación de estas jornadas, el político insistió en el que la actuar en este sentido «no es optativo» y que si la UE no lo hace «no es que incurre en una complicidad moral o una irresponsabilidad política, sino que está incumpliendo sus obligaciones». «Lo que está pasando en Gaza es una tragedia absolutamente inaceptable para el mundo y solo las opiniones públicas de los países desarrollados, los que le dan armas a Israel, los que le alimentan, pueden evitar que esto siga adelante», ha insistido desde el Palacio de La Magdalena.

En su opinión, las preguntas sobre el futuro de Europa, tras los acontecimientos que se han producido desde la cita del año pasado, son más acuciantes e importantes que nunca. «Las cosas han cambiado mucho, y para mal, en el último año. Y la actualidad de estos días le da al curso una especial relevancia porque todos los temas que trataremos son temas que están vivos y cambiantes, algunos de ellos trágicos», ha dicho en referencia no solo a la situación en Gaza -entre los ponentes estarán Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o el exministro de Exteriores israelí Sholomo Ben-Ami- , también al pacto arancelario entre la UE y Estados Unidos, a las negociaciones entre Trump y Putin sobre Ucrania y la relación con Irán.

Sobre el acuerdo comercial con EE UU, Borrell se niega a llamarlo acuerdo, sino «imposición». Una imposición que tendrá consecuencias económicas y políticas a corto y medio plazo. El curso hablará de este asunto y tendrá una sesión dedicada a Ucrania. En ese sentido, el socialista sí consideró un acierto de la UE que distintos países europeos acompañaran al ucraniano Zelenski en las reuniones en la Casa Blanca. «Si hubiera ido solo, seguramente le hubieran puesto sobre la mesa una propuesta inaceptable para él. Al ir acompañado, Trump relajó un poco su planteamiento de futuro, pero el problema ahí sigue».