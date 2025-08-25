El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Josep Borrell regresa esta semana al Palacio de la Magdalena. Daniel Pedriza

Borrell reflexiona esta semana en la UIMP sobre la UE como actor geopolítico

La biología, los cuidados a pacientes, la radio, la investigación doctoral, las políticas sanitarias y la meteorología, entre los contenidos en la institución que celebra hoy su 93 cumpleaños

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Una tradición de 25 años recorre la reflexión sobre Europa que prima, esta semana, en las aulas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La ... institución académica, que retoma hoy la actividad tras el inédito paréntesis de la semana pasada por ajustes de programación, vuelve a otorgar espacio al foro sobre el futuro de la UE que, desde 2013, ya adoptó el nombre genérico 'Quo Vadis, Europa?'. La UIMP, además, celebra hoy su 93 cumpleaños y, como se anticipó, ha previsto una velada conmemorativa con la presencia del quinteto de jazz Something Cool que versionará los grandes clásicos para amenizar la cita festiva. Desde las 20.00 horas en las Caballerizas con entrada libre.

