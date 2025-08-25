Borrell reflexiona esta semana en la UIMP sobre la UE como actor geopolítico

Una tradición de 25 años recorre la reflexión sobre Europa que prima, esta semana, en las aulas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La ... institución académica, que retoma hoy la actividad tras el inédito paréntesis de la semana pasada por ajustes de programación, vuelve a otorgar espacio al foro sobre el futuro de la UE que, desde 2013, ya adoptó el nombre genérico 'Quo Vadis, Europa?'. La UIMP, además, celebra hoy su 93 cumpleaños y, como se anticipó, ha previsto una velada conmemorativa con la presencia del quinteto de jazz Something Cool que versionará los grandes clásicos para amenizar la cita festiva. Desde las 20.00 horas en las Caballerizas con entrada libre.

En un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la llegada de la nueva administración estadounidense y sus consecuencias para la economía y la estabilidad mundial, el curso sobre Europa abordará hasta el próximo viernes «el posicionamiento de la UE como actor geopolítico, su contribución a la seguridad de Europa y sus relaciones con Estados Unidos, China y otras regiones del mundo». La UIMP se centra de este modo en diseccionar la situación e influencia de Europa en el resto del mundo con la celebración de una nueva edición del encuentro bajo nombre 'Más Europa con menos América', bajo la dirección del exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Los contenidos de la semana abarcan, asimismo, el seminario 'NeuroIA: desde las neuronas y conectadas a los engramas' y el 'Taller de meteorología básica' impartido por José Miguel Viñas.

Hoy y mañana martes tendrá lugar el encuentro 'Por la salud: los cuidados como eje vertebrador' que busca examinar los factores que han condicionado el desarrollo efectivo de los principios de Alma-Ata desde una perspectiva integradora, aunque poniendo el foco en la aportación de los profesionales enfermeros como garantes de la metamorfosis real «en el plano de la salud en el escenario de un mundo heterogéneo e incierto». El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria organiza este foro dirigido por María Luz Fernández, presidenta de la entidad, y con el patrocinio del Gobierno de Cantabria. Las jornadas contarán con el filósofo colombiano José Bernardo Toro quien explicará que el cuidado es el nuevo paradigma de la civilización. Asegura que «hay que cuidar de sí mismo, de los cercanos, de los lejanos, de los extraños, de la inteligencia, de las transacciones y del planeta para cambiar el mundo». La actividad lectiva se completa con el Encuentro sobre políticas sanitarias que analizará las diferencias territoriales en este campo.