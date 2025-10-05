El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El trabajo de los expertos que participaron en la recuperación y catalogación de los restos de Eloy Campillo. A. B.

Brigada Machado, los últimos hallazgos

El investigador Antonio Brevers publica una tercera edición de su libro sobre la historia del grupo de guerrilleros

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

'Todo se andará'. Así terminaba alguna de las publicaciones anteriores. No era casual. El investigador Antonio Brevers y la familia de Eloy Campillo, el ... que fuera alcalde pedáneo de Sotres y guarda de Picos de Europa, asesinado en 1945, sabían que este hombre murió de un tiro en la cabeza a manos de los maquis y que su cuerpo fue arrojado a una torca, en la zona de Ándara, en Picos. 'Todo se andará...'. Juego de palabras. Ahora, Brevers recoge en la tercera edición de su libro 'La Brigada Machado' (Cloux Editores) los detalles de la recuperación de los restos de Campillo –que relató este periódico en distintos artículos en exclusiva– junto a otros hallazgos vinculados al grupo de guerrilleros que se echó al monte tras la Guerra Civil española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El árbitro se llama Marta
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    La Cantabria vacía... de bares
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  6. 6

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  7. 7

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  8. 8 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  9. 9

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  10. 10

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Brigada Machado, los últimos hallazgos

Brigada Machado, los últimos hallazgos