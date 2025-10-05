Brigada Machado, los últimos hallazgos

'Todo se andará'. Así terminaba alguna de las publicaciones anteriores. No era casual. El investigador Antonio Brevers y la familia de Eloy Campillo, el ... que fuera alcalde pedáneo de Sotres y guarda de Picos de Europa, asesinado en 1945, sabían que este hombre murió de un tiro en la cabeza a manos de los maquis y que su cuerpo fue arrojado a una torca, en la zona de Ándara, en Picos. 'Todo se andará...'. Juego de palabras. Ahora, Brevers recoge en la tercera edición de su libro 'La Brigada Machado' (Cloux Editores) los detalles de la recuperación de los restos de Campillo –que relató este periódico en distintos artículos en exclusiva– junto a otros hallazgos vinculados al grupo de guerrilleros que se echó al monte tras la Guerra Civil española.

Todo está conectado. Desde el inicio. Brevers escribe la primera edición de su trabajo porque cayeron en sus manos las memorias que, en su día y prácticamente en su totalidad a mano, escribió Manuel Díaz, 'Doctor Cañete', uno de los protagonistas de esa Brigada Machado (de la que también formaron parte, por ejemplo, Juanín y Bedoya –el autor escribió otro libro sobre ellos–). Díaz las escondió en un puchero incrustado en la pared antes de entregarse a la Guardia Civil y, al salir de prisión, se dedicó a mecanografiarlas y a repartirlas entre sus antiguos compañeros. Ese documento llegó a Brevers, que lo reproduce en la primera parte de su trabajo inicial tras entrevistarse con el protagonista –la segunda parte de ese volumen se centra en sus propias investigaciones para contrastar datos y en nuevos hallazgos–. La Brigada toma el nombre de Machado –todo, según el relato del investigador– una vez que muere tras una emboscada en la localidad de Pandébano Ceferino Roiz, alias Machado (no por el poeta, sino por un presidente cubano). Al que acusaron del chivatazo (no queda demostrado, aunque sea lo de menos) que propició la escabechina fue, precisamente, a Eloy Campillo. Todo conectado.

Brevers llamó a la puerta de la familia del antiguo pedáneo de Sotres. 'Todo se andará'. Lo siguiente fue una carrera de encuentros y casualidades. La más importante: el hallazgo casi milagroso de unos restos humanos por parte de unos espeleólogos en La Topinoria. En una torca. La insistencia y el tocar muchas puertas hizo el resto. Recuperación de restos y análisis de ADN, el único caso con éxito amparado por las leyes de Memoria Histórica en Cantabria.

Segundo Bores Otamendi. Foto restaurada por A. Brevers

Todo ese proceso está recogido al detalle en esta tercera edición, pero hay más cosas. Novedades. Una tiene que ver con el descubrimiento hace unos años cerca del pueblo de Lebeña de una cueva a cargo de un miembro del Greim de la Guardia Civil en su tiempo libre. Las investigaciones determinan que allí estuvo un tiempo otro de los miembros del grupo. Segundo Bores. De hecho, el asunto fue tratado en un programa de televisión, en el que se aseguró que la muerte del guerrillero, cerca de Bejes, se produjo tras un chivatazo de su cuñado. Brevers presenta material que desmiente este relato, algo que sirve, además, para cerrar «viejas heridas». «La nueva investigación no solo aclara las verdaderas causas de la muerte de Segundo Bores Otamendi, sino que también desvela un hecho de gran trascendencia historiográfica, completamente desconocido hasta ahora: tras la detención de Mauro Roiz Sánchez en 1941 –quien fue el primer jefe guerrillero de la Brigada Guerrillera de los Picos de Europa (nombre anterior al de Machado)–, Segundo asumió el liderazgo hasta su muerte en 1944», añade el autor.

En el texto se habla también de otra cavidad, en la vertiente sur de Peña Ventosa, en Cillorigo de Liébana. La de Treslasbasnás. Jesús Pelayo y Delia Guardo la descubrieron en enero de 2024 y su aviso –como contó este periódico recientemente con motivo de una multitudinaria charla sobre la historia– sirvió para que la Dirección General de Cultura y Patrimonio estudiara y catalogara todo lo que apareció allí. Libros, mantas, mapas o herramientas que usaron los miembros de la Brigada. «Había, entre otras cosas, un libro con la firma del 'Doctor Cañete' –el personaje que dio origen al libro de Brevers–. Con lo que supone también cerrar un círculo», apunta el autor.

Un buen final para esta última edición. Aunque es un final a medias. «Lo que no das, lo pierdes», le dijeron a Brevers en Bejes durante sus investigaciones. Esa idea es la que le ha llevado a abrir un Canal de Youtube sobre la Brigada Machado (@BrigadaMachado). «Para dar salida a toda la información que tiene». La que sale y la que no en el libro.

Ampliar Objetos encontrados en la cueva de Treslasbasnás. Jesús Pelayo

En ese canal –con un estilo alejado del «revanchismo más presente entre los políticos que entre los protagonistas o familiares de uno u otro bando con los que he hablado en estos años»– seguirá, además, intentando resolver un misterio. Junto a los restos de Eloy Campillo aparecieron en la torca los de una niña de unos 14 o 15 años y que ahora tendría algo más de 80. Nada se sabe de su identidad. Nada de su historia.

'Todo se andará'. Quién sabe.