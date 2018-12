Buruaga augura que Cantabria elegirá «cambio» en mayo y que el PP«ganará»

Con las elecciones municipales, autonómicas, europeas –y quién sabe si también generales– a la vuelta de la esquina, el discurso de Navidad de la presidenta del PP estuvo anoche inflamado de ánimo hacia los suyos, a los que invitó a no creerse los pronósticos que hacen «otros» porque el Partido Popular lleva «casi 25 años ganando todas las elecciones en esta tierra» y lo va a seguir haciendo, pese a las «difíciles circunstancias» que ha vivido el partido «que ya son pasado». María José Sáenz de Buruaga está segura de que el PP «ganará las elecciones» porque se lo dicen «los datos y, lo que es más importante, me lo dice la calle».

«No van a poder con nosotros», vaticinó una enérgica Buruaga ante unos 600 militantes que se reunieron en el Hotel Chiqui para su tradicional reunión previa a las fiestas navideñas. Se refería a Miguel Ángel Revilla y a Ciudadanos, los dos partidos a los que prestó especial atención. A Vox (formación que pasa al PP por la derecha y que está en auge en todo el territorio nacional) ni le mentó a la hora de augurar que no tiene ninguna duda de que Cantabria «elegirá cambio» en las convocatorias electorales de mayo, en las que habrá que «creer en nosotros mismos (...) y ser capaces de combatir la resignación y de contagiar la ilusión porque somos la única garantía del cambio».

«Ciudadanos deberá explicar por qué ha permitido gobernar a los socialistas en Cantabria»

La presidenta popular apenas dio espacio a los problemas a los que se ha enfrentado la organización desde marzo de 2017, cuando un Congreso Regional abrió una brecha entre dos facciones del partido que ha sido una pesada carga de gestionar en este tiempo. Ante los cientos de asistentes, llegados también desde puntos de Cantabria como Soba, Mazcuerras o Camaleño, se limitó a reivindicar que el PP, ahora, «es un proyecto colectivo a salvo de tentaciones personalistas» y con un «trabajo en equipo en el que no sobra nadie. No han podido y no van a poder con nosotros porque nosotros somos el PP y porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos creciendo, con 600 afiliaciones nuevas en el último año». Además, con renovación generacional, ya que más de un 30% son jóvenes menores de 30 años. «Todo un éxito en el que las Nuevas Generaciones tiene mucho que ver», agradeció.

Y aunque el panorama político se presente más fragmentado que nunca y las que vienen serán las convocatorias «más complicadas de los últimos tiempos», la líder del PP se mostró segura de que nada está escrito «y todo es posible: volved la vista a Andalucía».

«El otoño del patriarca»

En este contexto, apuntó que «estamos acostumbrados a que otros se den por ganadores elección tras elección» cuando, a la hora de la verdad, «tropiezan con el mismo muro, el PP». Recordó, al tiempo, que Miguel Ángel Revilla, que lleva meses de arenga triunfal a los regionalistas, «nunca ha ganado unas elecciones en Cantabria y terminará su carrera política sin ganarlas». En su opinión, no habrá «sorpasso». Y no lo habrá porque «Revilla «cada vez engaña a menos gente porque no da más de sí. Lo sé yo, lo sabe Revilla y lo sabe el PRC».

«No habrá sorpasso. Revilla no ha ganado nunca y terminará su carrera sin ganar las elecciones»

Buruaga invitó, pues, a mirar alrededor, con esta reflexión: «El regionalismo está en el otoño del patriarca, el socialismo es una bengala que se apagará pronto, el radicalismo de izquierda se autodestruye él solo como ha hecho siempre, y Ciudadanos», la gran piedra en el zapato en el PP a nivel nacional, «deberá explicar por qué en Cantabria los socialistas han gobernado con sus votos. Votos del centro derecha que han servido para aprobar tres de los cuatro presupuestos de esta legislatura», criticó porque el partido de Rivera respaldará los presupuestos del bipartito para 2019.

«Ciudadanos va a avalar, con la aprobación de este presupuesto, todo lo que dijo que no iba a avalar: las subidas de impuestos, unas políticas fracasadas y a un Gobierno acorralado por los escándalos y la sombra de la corrupción. A los campeones de la regeneración –agregó– les encanta que Cantabria sea gobernada por el PSOE (...) porque Revilla reina pero es el Partido Socialista el que gobierna».

Como ha venido haciendo sin descanso en los últimos meses, Sáenz de Buruaga lamentó que un Ejecutivo que ha gozado de «un clima de recuperación» que no tuvo el PP en la legislatura anterior (cuando gobernó Ignacio Diego y ella fue vicepresidenta) no haya aprovechado esos vientos económicos a favor más que «para volver al despilfarro del gasto y, sobre todo, para subir los impuestos a todos los cántabros, incluidas a las rentas medias y a los trabajadores».

Una medida que, además, no ha servido para concretar proyectos porque «todos los que nos han vendido son decorados de cartón piedra. La Pasiega, Las Excavadas, la minería de zinc o el plan eólico... Da igual donde miremos porque no hay uno solo tangible para transformar Cantabria». Todo enmedio, según denunció, de «un espectáculo bochornoso, con una guerra declarada entre socialistas y regionalistas que está frenando el desarrollo de Cantabria». Esta situación también le sirvió para arremeter con dureza contra Miguel Ángel Revilla, «que sabe que hay dos gobiernos en pugna permanente y cada cual con sus propios intereses».

«Pero a él le da igual porque para Revilla gobernar es estar, es mantenerse y resistir» lo que explicaría que le dé igual que el consejero de Hacienda, el socialista Juan José Sota, «esté investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), le da igual que la cúpula directiva del Servicio Cántabro de Salud esté ante el juez y la consejera de Sanidad (María Luisa Real) implicada en una presunta trama de corrupción».