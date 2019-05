Buruaga dice que el PP «resiste» y que está abierto a dialogar con todos los partidos 02:02 Daniel Pedriza / Pablo Bermúdez La líder de los populares destaca el resultado en Santander y su victoria en las elecciones locales PILAR CHATO y CONSUELO DE LA PEÑA Santander Lunes, 27 mayo 2019, 02:58

El Partido Popular ha perdido su condición de partido más votado en las autonómicas, una condición que ostentaba desde el año 1994. Dieciséis victorias seguidas que este domingo le arrebató el PRC relegando a los populares a la segunda posición. Aun así, y reconociendo que no se había logrado el resultado deseado, la victoria, el tono de la líder de los populares no fue de derrota. María José Sáenz de Buruaga empezó su intervención por los datos más favorables, los resultados municipales que sitúan al PP como la primera fuerza municipal de Cantabria, con 90.000 votos y un 28% del electorado. Unos datos que, además, destacó la líder del PP, sitúan al PP de Cantabria cinco puntos por encima de la media de los ayuntamientos de España.

Y como el PP de Cantabria ha salido mejor parado en esta región que en otras comunidades autónomas, la dirigente popular enfatizó en ello, alardeando de aquello que podía presumir frente a otros lugares donde ha salido todavía peor parado. «Somos una de las nueve comunidades autónomas donde el PP ha triunfado en las urnas en los ayuntamientos», señaló la presidenta popular ante un auditorio que sacó fuerza de flaqueza para aplaudir unos resultados muy alejados del triunfalismo de otras épocas.

La candidata popular, vestida de un inmaculado blanco esperanza, consideró «un gran resultado» haber obtenido 27 alcaldes con mayoría absoluta, además de posibles pactos en muchas otras corporaciones. Y con Gema Igual a su lado, se felicitó por la «victoria clarísima» en el feudo de Santander, que «nos permitirá confiar en que vamos a seguir gobernando en la ciudad», clamó Buruaga con toda la euforia posible desde su posición de gran perdedora de las elecciones.

Y es que Buruaga ha visto clara la victoria del PP en Santander, donde Gema Igual ha pasado de 13 a 11 diputados y donde necesitará un pacto a la andaluza con Vox y Ciudadanos para seguir gobernando. «Ha sido una victoria clara, clarísima en Santander y vamos a seguir gobernando en la capital», sentenció.

Ya en clave autonómica, a la líder popular no la quedó más remedio que admitir la derrota, que no hundimiento del partido: «salimos a ganar y no lo conseguimos», reconoció al tiempo que consideraba que aun siendo la segunda fuerza política han logrado «unos resultados importante» en unas condiciones «nada favorables». Buruaga anunció como gran vencedor de estas elecciones a su gran rival político, el PRC de Miguel Ángel Revilla, a quien felicitó en la noche electoral nada más conocerse el gran resultado obtenido por la formación regionalista.

«El PP resiste, aguanta, es un partido sólido y no es flor de un día», advirtió a navegantes. Y en este punto, Sáenz de Buruaga anunció que el PP pondrá el resultados de estas elecciones al servicio de los cántabros en todos los municipios: «Vamos a ser útiles a los ciudadanos. Estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas porque es nuestra obligación defender esos votos y esos legados de los ayuntamiento».

Aun así Buruaga no quiere que cunda el desánimo y por eso se jactó de que «hemos obtenido un resultado importante a pesar de las dificultades de los últimos meses», en alusión seguramente al fracaso electoral del dirigente del partido a nivel nacional, Pablo Casado, y la renovación de cargos y candidatos que ha tenido que afrontado la dirección del partido tras la crisis interna vivida después del último congreso regional, un cisma que llegó hasta los tribunales de justicia y provocó un gran coste en términos de afiliados.

Como ya hizo en la campaña electoral, Buruaga afirmó que Cantabria «necesita cambio, estabilidad y responsabiidad y eso es lo que ofrecemos», dejó caer en el aire, un mensaje con el que su formación se deja querer de cara a hipotéticos pactos, incluido el de Gobierno con el PRC, sobre todo después de que el propio Revilla en la noche electoral saliera diciendo que ve difícil un acuerdo con el PSOE, su tradicional socio de Gobierno. «Estamos dispuestos al entendimiento y al diálogo», remachó la presidenta popular tras indicar que esta semana convocará a la Junta Directiva regional para analizar los resultados electorales.

En ese cónclave el equipo de Buruaga tratará de desentrañar los vericuetos por los que su partido, hegemónico durante más de dos décadas, ha llegado a ser una segunda fuerza politica.

La fragmentación del centro derecha y, sobre todo, la irrupción de VOX en el Parlamento regional con dos diputados ha colocado al PP ante los peores resultados de las últimas dos décadas. Sin embargo, los populares respiraron tranquilos al conseguir salvar Santander, el único gran baluarte del partido que resistió el hundimiento de las últimas elecciones autonómicas y bastión clave para el PP. Su pérdida hubiera sido letal para el partido liderado por María José Sáenz de Buruaga, que siente el aliento en la nuca de los sociaista con siete escaños.

En el hotel Santemar, sede habitual de las noches electorales de la formación de la gaviota, el ambiente no era de abatimiento, como ocurrió en las elecciones generales del 28-A, sino de conformidad con una derrota esperada pero que mejoraba los augurios agoreros de algunas encuestas que daban a los populares menos de ocho diputados.

Habrá que esperar a ver si esos 9 escaños obtenidos en estas elecciones son suficientes para no provocar reacciones levantiscas dentro del partido y el sector crítico no habre otra crisis interna que mande a la actual dirección a leer el «Manual de resistencia», de Sánchez, después de bajar a los infiernos y cosechar los peores resultados de la historia del partido.