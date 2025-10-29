Buruaga, entre los doce presidentes autonómicos presentes en el homenaje La presidenta acude en nombre de toda la sociedad de Cantabria y recuerda «la ausencia imposible de llenar» que dejó la dana en las familias de las víctimas

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha acudido hoy al funeral de Estado que ha tenido lugar en Valencia en memoria de las víctimas de la dana, y lo ha hecho en representación de toda la sociedad cántabra para mostrar así todo su apoyo y «acompañar con todo nuestro cariño y solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos».

El lugar elegido ha sido la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en concreto el Museo Príncipe Felipe, y al mismo ha acudido la Casa Real, otras autoridades del Estado y familiares de las víctimas.

«237 vidas truncadas» en uno de los desastres naturales «más devastadores sucedidos en nuestro país», ha reflexionado Buruaga, quien ha hecho hincapié en que «detrás de cada cifra hay una historia, una familia, una ausencia imposible de llenar».

Con su presencia, ha querido expresar todo su «afecto para una tierra hermana que hoy llora, pero que también demuestra, una vez más, su fortaleza y su unión ante la adversidad», ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Se ha tratado de un funeral laico en el que, a pesar de la presencia de personajes políticos, sólo ha tomado la palabra el Rey Felipe VI, además de tres familiares de las víctimas fallecidas en Valencia, Albacete y Málaga.

En el homenaje se han interpretado varias piezas musicales y se ha guardado también un minuto de silencio por todos los muertos en esta tragedia que asoló especialmente a la Comunidad Valenciana pero que también se cobró víctimas en Castilla-La Mancha y Andalucía.