El calendario escolar de Cantabria para el próximo curso se conocerá el martes Javier Cotera Resta por definirse la duración de la jornada reducida en junio y septiembre PILAR CHATO Santander Miércoles, 3 abril 2019, 19:06

El calendario escolar del próximo curso 2019-2020 se aprobará el próximo martes, día 9. En esa fecha se conocerán ya todos los detalles de un acuerdo con los docentes que este año ha recuperado el clima de normalidad perdido el año pasado y que se tradujo en cuatro huelgas de maestros y manifestaciones en las calles. La Mesa Sectorial de Educación ha quedado fijada para esa fecha con la aprobación del calendario en el orden del día. Habrá que ver si cuenta o no con el apoyo de la Junta de Personal Docente, si bien la única incertidumbre que queda por despejar, el último escollo, es la duración de la jornada lectiva reducida de junio y septiembre. Habrá que ver si se opta por las cuatro horas que pretende la Consejería o las tres y media que reclaman los sindicatos que representan al profesorado (STEC, ANPE, TU, CC OO, UGT y CSIF), como se venía haciendo hasta el curso pasado.

La fecha de la reunión se la ha transmitido la Administración educativa a la Junta de Personal Docente en la reunión que ambas partes han mantenido hoy, en la que se ha informado de la derogación de la orden de 18 de julio de 2018 que obligaba a compensar las horas 'perdidas' por las jornadas reducida. Ambas partes están de acuerdo en estructurar el curso a partir de 175 días lectivos, manteniendo el actual modelo pedagógico de cinco bimestres separados por cuatro periodos de descanso.

El único desencuentro gira en torno a esa jornada lectiva reducida de septiembre y junio en los colegios de Infantil y Primaria. Los sindicatos exigen retomar la jornada reducida de tres horas y media y Educación quiere cuatro horas de clase, entre otras razones porque así Cantabria no sería la comunidad autónoma que menos horas imparte al alumnado. El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha reiterado hoy, a preguntas de la prensa en un acto previo a la sectorial, lo «razonable» de su propuesta para «compensar» el calendario bimestral y ha explicado que la proposición que ha presentado la Administración «devuelve las jornadas reducidas» eliminadas este curso en tres de las seis semanas existentes, pero de cuatro horas. A su juicio, es una propuesta «muy razonable» que «trata de equilibrar los intereses de todas las partes», y que sigue situando a Cantabria «como una de las comunidades con mejores condiciones para su profesorado», al mismo tiempo que «compensa» las jornadas no lectivas que «va añadiendo a lo largo del curso» el calendario bimestral.

Aunque ambas partes han marcado sus líneas rojas en torno a la jornada reducida y no parecen dispuestas a ceder, no se aventura conflicto en caso de no poder llegarse a un acuerdo total. «En manos de todos está alcanzar un consenso«, ha subrayado Fernández Mañanes, que acto seguido ha reconocido que, de «toda la historia de Cantabria», solo en dos años »ha sido posible que los sindicatos firmarán la propuesta de la Administración«.

La Junta de Personal también ha planteado una serie de modificaciones, mínimas, en lo que respecta a las fechas del calendario –quiere que en Educación Infantil y Primaria comiencen las clases el 9 ó 10 de septiembre y no el 6 y que las vacaciones de febrero sean de una semana completa. La Consejería se comprometió a valorarlo y el próximo martes se conocerán todos los detalles.