Cancelado el vuelo de Barcelona por el temporal en Cataluña

Vueling pone autobuses a los pasajeros para viajar hasta Santander

A. Machín

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:37

Hasta doscientos vuelos en el aeropuerto de Barcelona se han visto afectados por el temporal en Cataluña. Son, sobre todo, retrasos. Pero también hay cancelaciones. ... En esa lista está el de Vueling que debía despegar a las 16.36 horas con destino a Santander. No lo hizo y, por tanto, también quedó cancelado el posterior en sentido inverso (Santander-Barcelona). Los pasajeros que esperaban en el aeropuerto catalán fueron informados de que el viaje se realizaría en bus.

