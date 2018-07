Pablo Casado tiene «muy buenos planes» para una Cantabria a la que «tiene que llegar» el AVE

El candidato de todos, «inflexible» con la corrupción

Ya en clave nacional, Casado se ha reivindicado como el aspirante con el que «nadie pierde» y el capaz de evitar un «choque de trenes» y que la formación «no se rompa».

«Si yo gano, nadie pierde. En este proyecto cabe todo el mundo. Yo lo que no quiero es un choque de trenes en el Partido Popular. Yo lo que no quiero es que solo gane una parte del partido porque entonces se fracturará a poco meses de las elecciones autonómicas y municipales y entonces no las vamos a ganar y si no ayudamos a ganar a nuestros alcaldes y concejales las municipales difícilmente luego tendremos el apoyo para ganar las generales», ha dicho en una rueda de prensa en Santander antes de participar en un encuentro con militantes.

Casado ha defendido que «solo» él de todos los aspirantes hará que «todos» los demás candidatos tengan «su sitio» en un partido que, con el proyecto de «integración» y «unidad» que propone, no será «de parte, sino de todos.

Así, ha abogado por un PP «sin familias», «sin corrientes» y que ostente el «proyecto hegemónico del centro-derecha» que consiga el llegar a tener el apoyo de los 11 millones de votantes que, a su juicio, le hacen «falta» al partido para que no se repitan de nuevo hechos como la moción de censura como la que tuvo Mariano Rajoy.

En caso de no ganar, Casado ha señalado que estará «donde quieran los militantes» y «apoyando al ganador» pero «sin pedirle nada a cambio».

Tambien si gana ha dicho que, será «inflexible» con los corruptos y se ha comprometido a «establecer los mecanismos de control y de alerta temprana» que sean «necesarios». «En el proyecto del PP que quiero representar no va a caber la corrupción. Vamos a ser intolerables contra aquellos traidores que manchen las siglas del partido. La corrupción es la peor lacra de la función pública. La corrupción es la mayor traición a la vocación política», ha defendido Casado en este encuentro con los medios de comunicación antes de participar en un encuentro con afiliados del PP de Cantabria para pedirles su apoyo.