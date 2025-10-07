El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos jubilados disfrutan de sus vacaciones en la playa

Cantabria arranca la campaña del Imserso con precios más altos y sanciones por repetir viaje

Mañana comienza la venta para las personas preferentes que se prolongará hasta el viernes para el resto, con los destinos isleños, especialmente Canarias y Baleares, como los más demandados

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Martes, 7 de octubre 2025, 13:58

La campaña de comercialización de los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 comenzará mañana, miércoles 8 de octubre, en Cantabria. Los primeros en ... poder reservar serán los usuarios preferentes, mientras que la mayoría de los beneficiarios deberá esperar a este jueves. Al día siguiente, 10 de octubre, se pondrán a la venta las plazas que queden disponibles. Este año, el programa llega con varios cambios que afectan tanto a los precios como a la gestión y al sistema de reservas, con el objetivo de «repartir mejor las oportunidades y adaptarse a la demanda real». Así lo constata Laura Santamaría, de Nautalia Viajes.

