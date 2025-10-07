Cantabria arranca la campaña del Imserso con precios más altos y sanciones por repetir viaje

La campaña de comercialización de los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 comenzará mañana, miércoles 8 de octubre, en Cantabria. Los primeros en ... poder reservar serán los usuarios preferentes, mientras que la mayoría de los beneficiarios deberá esperar a este jueves. Al día siguiente, 10 de octubre, se pondrán a la venta las plazas que queden disponibles. Este año, el programa llega con varios cambios que afectan tanto a los precios como a la gestión y al sistema de reservas, con el objetivo de «repartir mejor las oportunidades y adaptarse a la demanda real». Así lo constata Laura Santamaría, de Nautalia Viajes.

La asignación dependerá de un nuevo sistema de preferencia que da prioridad a las personas según sus cotizaciones a lo largo de la vida laboral. También se introducen los llamados «precios populares», que distinguen entre temporada baja y alta con una diferencia de unos cien euros. «Los precios rondan entre 285 euros en temporada baja y 450 euros en temporada alta» indica Santamaría. La temporada baja abarcará los meses de noviembre a abril, mientras que la alta se desarrollará en mayo, junio y octubre. Las salidas comenzarán de manera escalonada: el 19 de octubre partirán los primeros grupos hacia destinos de costa y escapadas culturales, y el 22 se iniciarán los viajes a las islas.

Además, por primera vez, se penalizará a quienes realicen más de un viaje durante la misma temporada con una sanción de 100 euros por persona por cada viaje adicional. Con esta medida se busca evitar acumulaciones y garantizar que todos los interesados puedan acceder a alguna de las propuestas del programa. A nivel nacional, el programa dispone de 879.213 plazas para esta temporada, de las cuales 7.447 están reservadas a personas con recursos económicos iguales o inferiores a los de los no contribuyentes. Para este grupo, los viajes tendrán un precio simbólico de 50 euros.

La gestión de los viajes también cambia. A partir de este año, Mundicolor se encargará de las escapadas a las islas, mientras que Turismo Social gestionará los viajes peninsulares y las escapadas culturales. Esta separación ha reconfigurado el mapa de agencias que operan en Cantabria: 84 de ellas ofrecerán los viajes insulares y 63 los peninsulares o de escapada. En algunos casos ambas opciones coinciden, pero no siempre. En Muriedas, por ejemplo, solo se podrán reservar viajes peninsulares y escapadas culturales, mientras que en localidades como Astillero, Comillas, Maliaño, Santillana del Mar o Limpias, entre otras, únicamente se ofrecerán destinos de costa insular.

Un año más, «las Islas Canarias se perfilan como el destino estrella del programa, como viene ocurriendo desde hace tiempo», remarca Santamaría. Desde Cantabria se podrá volar a Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, tres de los destinos más demandados. En el ámbito peninsular se mantienen las opciones habituales, aunque este año desaparece el viaje a Málaga sin transporte. El resto se venderán con normalidad.