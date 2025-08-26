El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Columnas de humo se elevan en algunos puntos del valle, con la tierra aún caliente y cientos de hectáreas quemadas por el fuego.

Cantabria se asoma a las cenizas de León

Desde el puerto de San Glorio a Boca de Huérgano el fuego ha arrasado los valles que delimitan ambas comunidades

Pilar González Ruiz

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

El descenso desde el cántabro puerto de San Glorio hasta Llánaves de la Reina, límite con Vega de Liébana, muestra lo cerca que estuvo ... el desastre medioambiental sufrido por los vecinos valles leoneses hace justo una semana. Apenas cinco kilómetros separan ambos puntos, pero mientras en la zona alta, los turistas se asoman a la imponente panorámica de los Picos de Europa desde el Mirador del Oso, en la parte baja, los vecinos se afanan por recuperar la normalidad tiznados de hollín. Seis de ellos trabajan en equipo, colocan la valla metálica de un puente que terminó derribada al paso de los vehículos. Del cauce del pequeño arroyo que pasa debajo recogen basura y, sorprendentemente, paquetes de agua embotellada -hasta seis- sin abrir que han terminado en el río. Enderezan a martillazos la señal que da acceso al pueblo, situado a apenas diez metros de una casa que se ha salvado de las llamas por los pelos. El cerco negro a su alrededor deja muestras de lo que se aproximó el fuego, caprichoso en su trazado, y obliga a pensar lo que se les pasó por la cabeza a sus inquilinos, otros de tantos evacuados.

