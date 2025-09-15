El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cantabria continúa libre de EHE tras la respuesta de los ganaderos y el Gobierno regional

S. Sánchez

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:47

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria confirmó ayer que en la actualidad no se registra ningún caso de ... enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en la comunidad autónoma, un dato que contrasta de forma «muy positiva» con la situación vivida en años anteriores. Y es que la enfermedad fue detectada por primera vez en la región el 5 de septiembre del año 2023, reapareció en agosto del año pasado y la llegada del frío mató en diciembre de 2024 al mosquito que transmite la EHE.

