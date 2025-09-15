Cantabria continúa libre de EHE tras la respuesta de los ganaderos y el Gobierno regional

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria confirmó ayer que en la actualidad no se registra ningún caso de ... enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en la comunidad autónoma, un dato que contrasta de forma «muy positiva» con la situación vivida en años anteriores. Y es que la enfermedad fue detectada por primera vez en la región el 5 de septiembre del año 2023, reapareció en agosto del año pasado y la llegada del frío mató en diciembre de 2024 al mosquito que transmite la EHE.

Susinos señaló que el mes de septiembre de 2024 se cerró con 1.716 animales afectados y 232 fallecidos desde la confirmación del primer caso de ese año -el 13 de agosto-. Frente a ello «en el mismo mes de este año, de momento, no se ha detectado ningún caso en Cantabria».

La consejera del ramo subrayó el «notable» descenso en el número de casos, pasando de 7.113 animales infectados en 2023 a 4.189 en 2024 y en 2025 no hay ninguno confirmado. Lo que, a su juicio, demuestra «la eficacia» de las vacunas y de las medidas preventivas que han implementado junto a los ganaderos, «tanto en la desinfección y desinsectación de las explotaciones, vehículos y animales, como en la instalación de barreras físicas en los establos».

Según los últimos datos oficiales, en 2024 se produjo una reducción del 66% en los casos clínicos compatibles con EHE y un 62% menos de muertes en comparación con el periodo activo del mosquito transmisor en 2023, «éxito» que también se debe a que es una enfermedad que genera inmunidad.