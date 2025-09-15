Cantabria continúa libre de EHE tras la respuesta de los ganaderos y el Gobierno regional
S. Sánchez
Santander
Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:47
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria confirmó ayer que en la actualidad no se registra ningún caso de ... enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en la comunidad autónoma, un dato que contrasta de forma «muy positiva» con la situación vivida en años anteriores. Y es que la enfermedad fue detectada por primera vez en la región el 5 de septiembre del año 2023, reapareció en agosto del año pasado y la llegada del frío mató en diciembre de 2024 al mosquito que transmite la EHE.
Susinos señaló que el mes de septiembre de 2024 se cerró con 1.716 animales afectados y 232 fallecidos desde la confirmación del primer caso de ese año -el 13 de agosto-. Frente a ello «en el mismo mes de este año, de momento, no se ha detectado ningún caso en Cantabria».
La consejera del ramo subrayó el «notable» descenso en el número de casos, pasando de 7.113 animales infectados en 2023 a 4.189 en 2024 y en 2025 no hay ninguno confirmado. Lo que, a su juicio, demuestra «la eficacia» de las vacunas y de las medidas preventivas que han implementado junto a los ganaderos, «tanto en la desinfección y desinsectación de las explotaciones, vehículos y animales, como en la instalación de barreras físicas en los establos».
Según los últimos datos oficiales, en 2024 se produjo una reducción del 66% en los casos clínicos compatibles con EHE y un 62% menos de muertes en comparación con el periodo activo del mosquito transmisor en 2023, «éxito» que también se debe a que es una enfermedad que genera inmunidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.