Cantabria, una fábrica de talento digital 03:37 Germán González, Lucia Fernández y Luis Revenga / Roberto Ruiz El Diario Montañés presentó a los ganadores de la 11ª edición de los Premios Cantabria Digital | El guionista y presentador de 'Cazamariposas', Germán González, ejerció en la gala como maestro de ceremonias santanderino MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO Santander Miércoles, 28 noviembre 2018, 16:12

Cantabria puede presumir de ser una tierra que exporta talento, mucho y bueno, y cada vez más digital. La tierruca es una fábrica de historias de gente talentosa, casos de éxito que dan vida a la biografía de su fama para corroborar ese potencial, reivindicar los méritos y destacar en el mapa geográfico, a veces eclipsado por el brillo de las regiones más grandes.

Un ejemplo de la proyección de ese arte 'made in Cantabria' es la trayectoria del guionista y presentador, Germán González. Este «santanderino de toda la vida» es un rostro conocido para el público que le sigue habitualmente en Mediaset. En el auditorio del Centro Botín, González fue el maestro de ceremonias en la gala de los Premios Cantabria Digital, organizados por El Diario Montañés con el patrocinio del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la entidad bancaria BBVA.

Germán González mostró su empatía más cercana ante las oportunidades que se presentan en la vida y los curiosos nexos de unión. Reconoció la ejemplarizante labor de El Diario Montañés a la hora de promover iniciativas para poner en valor la cantera de los grandes perfiles que hay en la región. El propio Germán participó en el año 2012 en 'Making Off', un concurso de nuevos talentos cántabros promovido por El Diario en el que resultó clasificado. «Podríamos decir que El Diario me descubrió antes que nadie». Hoy reside en Barcelona y se «cuela» cada día en la casa de los espectadores de los programas 'Cazamariposas' y 'Cazamariposas GH Vip', que realiza cada día en directo en el canal 'Divinity'.

Los mejores de 2018

El Diario Montañés sigue con su constante labor de dar a conocer nuevos casos de éxito. En esta undécima edición de los Premios Cantabria Digital ha presentado a sus ganadores: 'Madera de Ser' (mejor web profesional), 'Buenos Días Mundo' (mejor web personal), 'Green Screen Teleprompter' (mejor aplicación móvil), y 'Vida Potencial' (mejor comunicación digital).

La recompensa de los ganadores es el disfrute de una campaña publicitaria en www.eldiariomontanes.es valorada en 2.000 euros. El jurado también otorgó, por primera vez, el premio de mejor 'influencer' de Cantabria a 'Lucía Fernández', que se beneficiará de una campaña audiovisual promocional en 'Cantabria DModa', el canal de tendencias de El Diario.

Hicieron entrega de los galardones el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Jorge Muyo; la concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, Ana González-Pescador; David Mateo Urquijo, director del centro de banca comercial de BBVA en Santander; el director general de El Diario Montañés, Ignacio Pérez, y el presidente de Editorial Cantabria, Luis Revenga.

En la gala hubo premiados y excelentes finalistas. En un certamen así nadie pierde, al contrario todos suman experiencia y gana Cantabria en visibilidad, con un reconocimiento popular a cada historia de éxito. Jorge Muyo reconoció que era el cuarto año que participaba como jurado y que la labor en cada edición era más compleja por el nivel tan grande que tenían las candidaturas.

Todos utilizan internet como su mejor tarjeta de presentación. Es un hecho de lo más real y visible, como gritó a los cuatro vientos la mismísima vidente, y ahora también influencer, Aramís Fuster. Lo pudieron comprobar los asistentes a la gala con el divertido vídeo, que grabó para Germán González, con mensaje dedicado para la audiencia cántabra.

La vanguardia de la información

El Diario Montañés con la organización de los Premios Cantabria Digital lleva ya más de una década de reconocimiento a la imagen de marca online con sello cántabro. Emilio Martínez Tellería, jefe de Marketing Digital de El Diario, recordó la trayectoria del certamen –que en su origen se denominó Premios Web Cantabria– para destacar el papel de la tecnología e innovación como pieza fundamental de la sociedad. «Nuestro liderazgo como medio online en Cantabria, con más de 100.000 usuarios únicos al día, nos hace estar a la vanguardia cada día y por ello, además de nuestra web, lanzamos productos como 'Oferplan', 'Local Digital Kit', 'Santander Social Weekend' o 'La Liga cántabra de esports'. Además hemos renovado El Diario Montañes ON+, con el que ofrecemos nuevos y mejores contenidos, más información en exclusiva, una gran variedad de cartas de autor y una magnífica app para smartphones y tablets», argumentó. La respuesta de los lectores no se ha hecho esperar. Ya son más de 3.000 suscriptores los que usan cada día este servicio. Al respecto, Emilio Martínez Tellería hizo especial hincapié en que: «tener más likes o retweets no hace que una información sea veraz. Lo que importa es el rigor de la información que ofrecemos y en el que miles de personas en la región confían cada día».

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, definió internet como: «una ventana al mundo que tanto potencia a una ciudad del tamaño y el nivel de Santander». La regidora subrayó que: «la tecnología y la innovación en el ayuntamiento nos aporta transparencia, eficacia, acierto, ahorro y datos». Además recalcó la importancia de internet «como una herramienta de trabajo que deriva en una oportunidad para el sector empresarial de la ciudad». Al respecto indicó que:«Los datos que recogemos en la ciudad, el Big Data, es materia prima para hacer el desarrollo de las empresas. Mediante la tecnología potenciamos, por ejemplo, el emprendimiento con la EOI, a través del programa Coworking, que acaba de iniciar la cuarta edición».

En el marco de los Premios Cantabria Digital, David Mateo Urquijo, director del centro de banca comercial de BBVA en Santander, compartió la buena noticia que por segundo año consecutivo, 'The Forrester Banking Wave: Global Mobile Apps Summary, 2018' ha situado a BBVA como líder entre las nueve mejores entidades con 'apps' de banca móvil del mundo. Este reconocimiento llega unos meses después de que la firma otorgara a BBVA la máxima puntuación en banca móvil en Europa.

Las buenas noticias se sucedieron como los galardones y los nuevos rostros de los premiados en esta fiesta del talento digital. Cantabria cada vez es un poco más infinita en la red.