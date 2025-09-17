El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de una exhibición de los bomberos del 112 en La Magdalena, el año pasado. Luis Palomeque

Cantabria invertirá 8 millones en tres años para modernizar el Servicio de Emergencias

El plan contempla la renovación de vehículos, la construcción de un nuevo parque en Valdáliga y reformas en el resto de instalaciones, además de nuevo material y equipos de protección

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:56

El Gobierno de Cantabria ha anunciado una inversión de casi ocho millones de euros en el Servicio de Emergencias para los próximos tres años. La ... consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha explicado que este plan responde tanto a una sentencia judicial como a la necesidad de revertir años de falta de inversión que han dejado a los parques y al personal en una situación precaria. La decisión supone un giro en la política de emergencias de la comunidad, tras una etapa en la que, según denunció la propia consejera, «las aportaciones anuales procedentes de las aseguradoras no se destinaron a su fin legal, sino a otros gastos del Ejecutivo».

