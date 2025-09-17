Cantabria invertirá 8 millones en tres años para modernizar el Servicio de Emergencias

El Gobierno de Cantabria ha anunciado una inversión de casi ocho millones de euros en el Servicio de Emergencias para los próximos tres años. La ... consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha explicado que este plan responde tanto a una sentencia judicial como a la necesidad de revertir años de falta de inversión que han dejado a los parques y al personal en una situación precaria. La decisión supone un giro en la política de emergencias de la comunidad, tras una etapa en la que, según denunció la propia consejera, «las aportaciones anuales procedentes de las aseguradoras no se destinaron a su fin legal, sino a otros gastos del Ejecutivo».

El programa de inversión contempla la renovación progresiva de la flota de vehículos, algunos con más de 25 años de servicio, con una partida cercana a los 2,6 millones de euros. Se adquirirán bombas urbanas pesadas, vehículos todoterreno y unidades de apoyo con gran capacidad de agua, claves en la lucha contra incendios. En paralelo, se levantará un nuevo parque en Valdáliga, uno de los más deteriorados y con mayores problemas de espacio, y se acometerán obras de remodelación en los otros cinco parques de la región, con un presupuesto superior a los tres millones de euros. Estas reformas permitirán ampliar zonas habitables para los bomberos y adaptar cocheras a los nuevos vehículos.

Ampliar Isabel Urrutia durante la rueda de prensa en el Gobierno de Cantabria.

Otra parte sustancial del presupuesto, entre 1,6 y 2 millones de euros, se destinará a la renovación del material de intervención y a los equipos de protección individual, muchos de ellos caducados o desgastados por el uso. La consejera ha subrayado que, «esta inversión no solo busca reforzar la capacidad operativa del servicio, sino también garantizar la seguridad de los propios trabajadores». Además, el Gobierno prevé seguir incorporando efectivos, con 25 nuevas plazas en marcha y una bolsa de empleo que asegure la cobertura de bajas y sustituciones. El objetivo es consolidar guardias mínimas de cuatro bomberos por turno y avanzar hacia los cinco profesionales en cada salida.

Urrutia ha destacado que este plan supone cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que acreditó que entre 2018 y 2022 no se invirtieron más de 3,7 millones de euros que debían haberse destinado al servicio. El actual Ejecutivo ha transferido ya esa cantidad al organismo autónomo de emergencias y ha modificado el sistema de gestión para que las aportaciones futuras de las aseguradoras lleguen directamente al SEMCA, evitando que pasen por «la caja común». La consejera ha insistido en que la apuesta por la seguridad es un compromiso político que trasciende el cumplimiento judicial: «Nuestro sistema de protección civil debe estar a la vanguardia, dotado de medios modernos y capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos cántabros y de los propios bomberos».