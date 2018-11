Cantabria y México, unidos contra la violencia machista El juez Javier Amores participó como instructor en las jornadas formativas celebradas en Ciudad de México. / DM . Cantabria Un grupo formado por guardias civiles, policías locales y el titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Santander, Javier Amores, se ha desplazado al país americano para formar a casi un centenar de agentes en materia de trata y agresiones a mujeres y niñas DANIEL MARTÍNEZ Santander Jueves, 22 noviembre 2018, 07:16

México es uno de los países con los índices de agresiones a mujer más altos del mundo. Con esa premisa, y después de comprobar el grado de preocupación que existe en el país con esta problemática y la implicación de sus agentes para dar la vuelta a las estadísticas, un grupo cántabro formado por guardias civiles, policías locales y el titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Santander, Javier Amores, decidió poner su grano de arena en la causa. La pasada semana los profesionales de la región se desplazaron hasta la capital mexicana para desarrollar una serie de jornadas formativas con sus colegas locales; el objetivo fue dar a conocer los protocolos y los métodos que se ponen en práctica en España.

«La idea es que conozcan nuestro sistema de trabajo. Aunque no es perfecto, creemos que funciona bien», señala Javier Nodar, de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), organización impulsora, junto a la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB), de este proyecto que surgió al margen de la iniciativa pública. En su opinión, era muy importante que fueran compañeros los que impartieran un curso centrado en los aspectos prácticos. «Queríamos que fueran policías los que pudieran tratar el asunto con policías. Cuando el mensaje viene de un ámbito ajeno a veces no se recibe de la misma forma porque hay cierto recelo, pero en cambio nosotros nos enfrentamos cada día a situaciones muy parecidas a las suyas, aunque probablemente no tan extremas», insiste. Según los organizadores, una muestra del compromiso de la Policía Federal y la Policía Estatal de México es que ellos mismos modificaron la agenda de trabajo para centrarse en los asuntos que más les interesa y adaptarlo así a su realidad. Por ejemplo, la victimización secundaria o los mecanismos para gestionar una entrevista con las mujeres o niñas víctimas de violencia: «No pusimos ningún problema porque teníamos claro que no había que hacer lo que quisiéramos, sino lo que fuera más útil».

Agenda de actividades para esta semana El Astillero. La Guardia Civil imparte este jueves una charla sobre violencia de género a los estudiantes de bachillerato del IES Astillero . Suances. Concentración el viernes a las 12.00 h. El municipio organiza la campaña informativa 'Siempre hay una mano amiga'. Santander. Charla coloquio organizada por la Asociación Consuelo Berges el viernes, en el Casyc, a partir de las 19.00 horas.

Problemas comunes

Durante las 30 horas lectivas impartidas ha surgido un diálogo «muy productivo» para ambas partes y también se han puesto de manifiesto que hay algunos problemas comunes a ambos lados del Atlántico», dice Nodar. Hablan de las dificultades para aplicar en el día a día los métodos que «aguantan bien sobre el papel pero no en la realidad» o la falta de medios materiales y humanos. En contra de lo que pensaban inicialmente, tienen casi tantos recursos como en España.

De hecho, durante su estancia, el grupo formado por un policía local de Torrelavega, guardias de Torrelavega, Polanco, Santillana del Mar y Puentenansa, y el juez de Violencia de Género de Santander, Javier Amores, aprovechó las tardes para visitar las instalaciones de la Policía Federal y Estatal e intercambiar impresiones con sus responsables. En cambio, lo que sí piden los agentes mejicanos es «más formación» como la que acaban de recibir. En esta ocasión ha llegado a 80 policías, una cifra muy superior a la prevista inicialmente debido al interés que generó la actividad.

Nodar explica que la idea surgió hace ya cuatro años. Después de realizar en Cantabria distintos cursos para guardias y policías sobre violencia de género, pensaron que todos los conocimientos acumulados podían ser útiles para cuerpos extranjeros menos especializados en este tipo de delitos. Tras unos primeros contactos infructuosos, la intermediación del agregado de Seguridad de la Embajada de México en España y el apoyo económico (15.000 euros) del Gobierno de Cantabria sirvió para materializar el proyecto. Ahora, la intención de los instructores es que tenga continuidad y mantener la colaboración y el intercambio de conocimientos con México para luchar contra la violencia hacia la mujer.