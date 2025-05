«Cantabria necesita 900 enfermeras más», reivindica el Colegio en el día de la profesión

Pascual: «No tiene ningún sentido una huelga ahora»

«Una huelga ahora no tiene ningún sentido» a ojos de César Pascual. El consejero de Salud aseguró que «una cosa son las reivindicaciones profesionales, dentro de la labor sindical, y otra cosa muy distinta es convocar una huelga», que «es una situación límite» y «no es el caso de nuestros profesionales». El titular de Salud se pronunció así este lunes tras el anuncio de movilizaciones convocadas por CC OO, CSIF y ATI, sindicato este último que llama también a la huelga.

El detonante, en esta ocasión, ha sido el cambio aprobado que garantiza a los médicos del hospital el cobro del complemento de guardia continuada en caso de baja laboral. Una medida que las organizaciones sindicales consideran «discriminatoria» para el resto de categorías profesionales, que no están incluidas en esa mejora. Sin embargo, el consejero respondió que «quienes hacen guardias son los médicos, y no todos», matizando que «los de SUAP y 061 no hacen guardias, sino que trabajan a turnos». En todo caso, indicó que están «abiertos al diálogo, el acuerdo y la negociación». Y anunció que esta semana tendrá lugar una reunión con el colectivo de enfermeras para retomar la negociación del Pacto por la Sanidad, que el año pasado se firmó solo con los médicos. Un encuentro que estaba previsto el 28 de abril, pero que se tuvo que posponer por el apagón, y del que «esperamos avances».

El consejero fue crítico con la actitud de algunos sindicatos: «Hay quienes no se quieren sentar en la mesa a hablar. Con los que se sientan vamos firmando acuerdos». Además, resaltó que en lo que va de legislatura, «hemos alcanzado más acuerdos que en los últimos diez años». Sin embargo, la queja de las organizaciones sindicales es que se negocia fuera de la mesa sectorial y sin contar con ellas. Pascual declaró que todos los acuerdos han pasado por el foro oficial de negociación, «otra cosa es que previamente hayamos firmado un pacto con algún sindicato –en referencia al Sindicato Médico–, pero la parte que afecta a todos ha sido discutida y se ha aprobado en mesa sectorial».