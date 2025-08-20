El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El economista Francisco de la Torre, en la sede de Vocento. G. Navarro

Francisco de la Torre

Inspector de Hacienda y experto en financiación
«Cantabria sería la más perjudicada por el cupo catalán»

El expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso protagoniza hoy una conferencia en La Magdalena sobre la reforma del modelo

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Invitado por Foramontanos XXI, el inspector de Hacienda y experto en financiación autonómica Francisco de la Torre protagonizará hoy (19.00 horas) en el Palacio ... de La Magdalena una conferencia centrada en las consecuencias del cupo catalán. A falta de que se conozcan los detalles del próximo sistema de reparto de los recursos, el también exdiputado del Cs y expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso anticipa los muchos perjuicios que observa para el conjunto del país en general y para Cantabria en particular.

