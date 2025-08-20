Invitado por Foramontanos XXI, el inspector de Hacienda y experto en financiación autonómica Francisco de la Torre protagonizará hoy (19.00 horas) en el Palacio ... de La Magdalena una conferencia centrada en las consecuencias del cupo catalán. A falta de que se conozcan los detalles del próximo sistema de reparto de los recursos, el también exdiputado del Cs y expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso anticipa los muchos perjuicios que observa para el conjunto del país en general y para Cantabria en particular.

-Titula la conferencia 'La factura del cupo catalán'. Entiendo que a unos les sale a pagar y a otros a devolver...

-Efectivamente. Supone extender el privilegio financiero y fiscal que tiene actualmente el País Vasco y Navarra a Cataluña. Y Cataluña es muchísimo más grande, tanto en términos de población como en términos de economía. Y evidentemente, el objetivo declarado es aumentar la financiación de la Generalitat. Esto será a cargo del resto de los contribuyentes de España. Además, supone acabar con el sistema fiscal y su administración, porque uno de los puntos de partida del acuerdo es que Cataluña recaude la totalidad de los impuestos, lo que implicará fragmentar la Agencia Tributaria. Hay un tercer nivel de perjuicios: la administración del Estado se quedará todavía con menos recursos. Esto supone que cuando hay situaciones de emergencia, por ejemplo la dana o los incendios, tendrá menos recursos para responder a los ciudadanos.

-Lo que dice el Ministerio de Hacienda es que a ese sistema podrán acceder todas las autonomías, no solo Cataluña.

-Es bastante absurdo en general porque ni Cataluña ni ninguna comunidad tiene capacidad para gestionar la totalidad de los impuestos. Ni siquiera los más importantes como el IRPF, el IVA o Sociedades. Además, las únicas comunidades que con este sistema tendrían una ventaja financiera, al menos sobre el papel, son Madrid y Cataluña. Al resto, simplemente, no le salen los números. El problema es que si Madrid se apunta siguiendo a Cataluña, el Estado se queda sin recursos. Por eso esa oferta de que se apunten todas las autonomías no tiene ningún sentido porque no les va a interesar. Es como si dijéramos a los más ricos del país que pueden optar a no pagar impuestos y cubrir con su bolsillo su Sanidad y Educación. Si los ricos se apuntan, el resto de la población, a la que no le interesa ese sistema, no tendría servicios públicos.

-Según sus cálculos, Cantabria será la autonomía más perjudicada si sale adelante el nuevo modelo, ¿por qué?

-Así es. Lo dicen los números. Es lo que resulta de comparar lo que recibe ahora Cantabria y lo que recaudaría por su cuenta con ese sistema. Hay comunidades como Cantabria que saldrían especialmente perjudicadas. Si se aplicase esta propuesta, Cantabria se quedaría con todo el dinero que recauda, salvo una parte que daría al Estado para sufragar los gastos de la administración general (Policía, ejército...). Y recaudaría menos dinero de lo que recibe ahora.

-En el pasado, con Aznar y Zapatero, los avances en la financiación también se hicieron con acuerdos bilaterales con Cataluña y no hubo tanto ruido. De hecho, Cantabria salió bien parada.

-Una cuestión es que una comunidad autónoma genere un cambio de modelo que se pueda aplicar a todo el mundo y otra es que quiera un sistema de financiación exclusivamente para que una comunidad cobre más a cuenta de los demás. Cataluña no solo quiere recaudarlo todo y fragmentar la Agencia Tributaria, también condicionar la política fiscal de los demás obligando a armonizar impuestos con subidas.

-¿Es razonable que Cantabria reciba hoy 30 puntos más de financiación por habitante que Valencia o Murcia? ¿Por qué el actual modelo nos beneficia tanto?

-Hay una combinación de cuestiones. Probablemente sus políticos negociaron mejor la financiación en su momento. Y luego hay un cierto factor aleatorio en todo esto porque el sistema se negoció en el año 2009 con los datos de 2007, que eran los últimos datos disponibles, en el pico de la burbuja. Ese momento le benefició. Con la crisis, todas las autonomías perdieron recursos. El principal impuesto que recaudan los territorios es el de Transmisiones Patrimoniales, vinculado con la construcción, donde los efectos del pinchazo de la burbuja fueron mucho mayores. Como desde entonces no se han actualizado los criterios, hay comunidades que han salido mejor paradas que otras. Evidentemente hace falta una reforma del sistema, pero la que pide Cataluña solo servirá para acentuar todos estos problemas de infrafinanciación que tienen algunas comunidades autónomas.

-¿Por qué País Vasco y Navarra pueden tener cupo y Cataluña no? Como autonomía limítrofe, Cantabria sufre los efectos de la política fiscal diferencia de Euskadi.

-Le afecta porque el País Vasco tiene competencias sobre Sociedades (Cantabria no) y puede reducir ese impuesto para atraer empresas. Intentó la iniciativa de las 'vacaciones fiscales', un periodo de tiempo en el cual las empresas que se trasladasen allí no pagaban Sociedades. Eso sí es 'dumping' fiscal para las comunidades limítrofes. Y las competencias sobre impuestos del País Vasco no hacen más que incrementarse, por eso Cantabria, aunque esté mejor financiada que otras comunidades del régimen común, está claramente peor financiada que el País Vasco y Navarra porque no tiene competencia para reducir esos impuestos.