Cantabria pide el cierre de fronteras con Francia ante la decisión del país vecino de exportar su ganado

El Gobierno de Cantabria ha exigido este viernes al Gobierno central el cierre de fronteras con Francia para el trasiego de ganado, ante la decisión ... adoptada por los galos de reabrir el paso a la exportación de su vacuno. Al respecto, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha expresado su «grave preocupación» ante esta decisión del país vecino, adoptada a pesar de la evolución preocupante de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en la región.

A través de una carta dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la consejera ha señalado que la medida tomada por Francia «no responde a una mejora de la situación sanitaria en su país, sino a intereses exclusivamente económicos», lo que, a su juicio, «podría poner en riesgo la salud de la cabaña ganadera en España, especialmente en comunidades como Cantabria, donde se están implementando estrictas medidas para prevenir la propagación de la enfermedad».

En su misiva, Susinos traslada al ministro «su inquietud» por el hecho de que Francia, aunque ha vacunado a un porcentaje considerable de su ganado, «no ha logrado controlar completamente la enfermedad».

En este sentido, ha insistido en que «esto podría implicar que animales vacunados, pero aún portadores del virus, sean exportados a España, con el consiguiente riesgo de contagio para las explotaciones ganaderas locales».

«La decisión de Francia de reabrir sus fronteras no solo es una jugada económica que pone en peligro la sanidad animal, sino que también pone en riesgo el bienestar de nuestros ganaderos, que podrían sufrir vacíos de estabulación y pérdida de estatus sanitario», ha declarado.

Ante esta situación, Cantabria ha solicitado al Gobierno de España que tome «medidas inmediatas para proteger la ganadería española, instando al cierre de fronteras y a una prohibición de la entrada de ganado proveniente de Francia». Además, se ha solicitado que el Gobierno de España presione a la Unión Europea para que «tome cartas en el asunto, evitando así la propagación de la DNC en el territorio español».

«Si no se actúa con firmeza, nuestras estrictas medidas de control y protección de la ganadería no servirán de nada, y no podemos permitir que animales provenientes de Francia, donde la situación sigue siendo incierta, entren libremente en España», ha insistido la consejera.

Finalmente, Susinos ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con los ganaderos locales y ha solicitado «una vez más» que se tomen todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad sanitaria del sector ganadero en la región.

La DNC ha sido una amenaza constante para la ganadería cántabra, y cualquier medida que pueda poner en peligro la estabilidad económica y sanitaria del sector debe ser detenida con urgencia, ha detallado la consejera.