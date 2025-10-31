El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vacas tudancas concentradas en la pasada edición de la Olimpiada del Tudanco de Cabezón de la Sal. Javier Rosendo

Cantabria pide el cierre de fronteras con Francia ante la decisión del país vecino de exportar su ganado

La consejera, María Jesús Susinos, ha enviado una carta al Ministerio de Agricultura exigiendo medidas «inmediatas» para proteger la salud de la cabaña ganadera en España ante la expansión de la Dermatosis Nodular Contagiosa

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:32

Comenta

El Gobierno de Cantabria ha exigido este viernes al Gobierno central el cierre de fronteras con Francia para el trasiego de ganado, ante la decisión ... adoptada por los galos de reabrir el paso a la exportación de su vacuno. Al respecto, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha expresado su «grave preocupación» ante esta decisión del país vecino, adoptada a pesar de la evolución preocupante de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  2. 2

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  3. 3

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  4. 4 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  5. 5

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  6. 6 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  7. 7

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  8. 8

    Sanidad recupera su sistema informático después de tres horas
  9. 9

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  10. 10 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria pide el cierre de fronteras con Francia ante la decisión del país vecino de exportar su ganado

Cantabria pide el cierre de fronteras con Francia ante la decisión del país vecino de exportar su ganado