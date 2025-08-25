El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos trabajadores revisan un vehículo en un taller mecánico. EFE

Cantabria pierde más de mil autónomos en una década pese a decenas de millones en ayudas

El Gobierno regional ha dedicado 80 millones en los últimos dos años para fomentar el autoempleo, pero los emprendedores caen en un centenar esta legislatura

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

«Emprender en Cantabria es más duro que hacerlo en el resto de España», reconoció el año pasado la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ... cuando presentó un Plan de Autónomos de 37 millones de euros y 50 medidas para «dar un espaldarazo sin igual» a este colectivo. Pero la realidad es que el empleo autónomo lleva una década desangrándose en Cantabria y lo ha seguido haciendo también esta legislatura pese al chorro de decenas de millones en ayudas públicas que llega del Gobierno. En los últimos diez años, la comunidad ha perdido 1.082 afiliados, según el Icane. Y en el último año la caída asciende a 110 trabajadores, dejando sin efecto los 80 millones de euros que el Ejecutivo del PP ha puesto sobre la mesa entre 2024 y 2025. Estos datos contrastan con la buena evolución del empleo autónomo en el resto del país, donde no ha dejado de crecer en la última década hasta llegar al pasado mes de junio, cuando se alcanzó la cifra récord histórica de afiliados: 3,42 millones.

