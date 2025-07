Cantabria será «pionera» con su ley de Salud Digital y se adelantará a la estatal

Laura Pérez Robledo Santander Miércoles, 9 de julio 2025, 19:03 Comenta Compartir

«Traigo una ruptura con el pasado, no vengo a presentar una normativa tradicional». Así es cómo César Pascual, consejero de Salud de Cantabria, ha presentado este miércoles en Madrid el anteproyecto de la Ley de Salud Digital del Gobierno regional con la que se busca «un ecosistema sanitario donde la tecnología no solo apoye al profesional, sino que redefina el propio concepto de salud en un nuevo orden sanitario». Cantabria será «pionera» en esta iniciativa, según ha confirmado el consejero, porque no esperará a la ley estatal que está preparando el Gobierno central que se encuentra en fase «embrionaria».

En la presentación en Madrid, Pascual ha contado con el respaldo de figuras prominentes dentro del mundo de la salud que no han dudado en mostrar su apoyo durante el acto acontecido en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) en Madrid. Rafael Yuste, neurobiólogo y promotor del Proyecto Brain en la Universidad de Columbia en Nueva York, y Francisco Hortigüela, presidente de la entidad de empresas tecnológicas Ametic, han destacado la importancia de la iniciativa y su impacto en el ciudadano.

«Disponemos de más tecnología y más datos que nunca, pero luego asistimos atónitos a una sanidad que no traduce ese potencial en mejoras de resultados para las personas. Con este proyecto queremos romper las inercias existentes», ha explicado César Pascual. En este sentido, ha indicado que se creará un registro automático de sistemas de IA en salud, además de la exigencia de que todos cumplan una serie de condiciones que abarcan desde la identificación del responsable a la trazabilidad a la evaluación ética, entre otras.

Asimismo, se pretende establecer una oficina de gobernanza de datos para planificar políticas, estándares y procesos para el acceso a los datos y sobre la IA, de manera que se asegure la protección de los participantes y la ética de los procedimientos. Podrán implicarse tanto asociaciones de pacientes como profesionales del sector. Se regulará que las empresas e instituciones tengan la oportunidad de probar los nuevos servicios digitales en entornos controlados antes de que se lleve a cabo la regulación definitiva, con el objetivo de facilitar el proceso de innovación.

Por otra parte, el anteproyecto de ley goza de un marco normativo «extenso y detallado» que incluye teleasistencia, aplicaciones, móviles, datos sanitarios, IA, neurotecnologías, investigación, gobernanza y un régimen sancionador. Se incluyen también medidas de reconocimiento del control de datos por parte del paciente, utilizados únicamente con el consentimiento del mismo, así como la protección de los «neuroderechos», cuya regulación todavía no existe. «Hay que controlar la IA médica antes de que ella nos domine a nosotros», insistía Pascual en la presentación.

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, con la vicepresidenta de la organización, María Isabel Moya, y el jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Salud de Cantabria, Joaquín Cayón, confiaron en que la Ley sea aprobada por el Parlamento de Cantabria en 2026.

«El proyecto se va a ir extendiendo como una mancha de aceite», ha resaltado Pascua, quien precisó que «algunas comunidades autónomas ya han pedido asesoramiento y colaboración para trabajar en su propia legislación».

Sobre la futura norma, Cayón ha resaltado que se trata de una ley simbólica, en el sentido de que es el primer edicto de salud digital de España. Una «iniciativa disruptiva» que busca rediseñar el contrato social existente entre ciudadanos, tecnología y salud virtual. El jefe del Servicio Jurídico de la Consejería espera que el proyecto agite el sector y desencadene la regulación del fenómeno digital por todo el país.