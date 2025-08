Cantabria ha sacrificado ya a 21 lobos, la mitad de los previstos

La Consejería de Desarrollo Rural ha sacrificado entre abril y agosto a un total de 21 lobos de los 41 que contempla el plan de ... control de la especie en Cantabria, que finaliza en junio del próximo año.

Según ha anunciado esta mañana la consejera María Jesús Susinos durante una visita efectuada a Campoo de Suso, esas 21 extracciones se han producido en las comarcas de Campoo (7), del Saja (5), del Nansa (5), del Besaya (3) y del Asón-Aguera (1).

A estos 21 ejemplares hay que añadir otros tres muertos por atropello, «tres y no cinco», ha matizado la consejera, porque se ha comprobado que los otros dos animales atropellados no eran lobos si no perros.

El plan de control del lobo en Cantabria, que tiene prevista la extracción de 41 animales de esta especie hasta el mes de junio del año que viene, se retomó en abril luego de que el lobo ibérico saliera del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) en el que había sido incluido con anterioridad para su preservación y las comunidades autónomas pudieran retomar las acciones de control que la adopción de aquella medida paralizó.