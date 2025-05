Cantabria sigue con 27 vacantes MIR de médico de familia tras once días de elección de plazas

Ana Rosa García Santander Martes, 20 de mayo 2025 | Actualizado 21/05/2025 20:14h.

Después de once días, el ritmo de la elección de destinos MIR se ralentiza. Con la lista de aspirantes ya por encima de los 7.500 –están convocados un total de 13.691 médicos–, las opciones ya cada vez son más reducidas. De la oferta del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que disponía de 130 puestos de formación especializada, solo quedan vacantes 36, la mayoría de ellas (27) de Medicina de Familia, la especialidad que se queda, como ya es habitual, a la cola de las preferencias de los jóvenes. Desde el inicio de la selección de hospitales para realizar la residencia, hace dos semanas, solo se han adjudicado diez de las 37 plazas disponibles para facultativos dispuestos a trabajar en los centros de salud y los servicios de Urgencias, y siete se han asignado en los últimos tres días. Así, ya están ocupadas nueve en Santander (donde quedan once más) y una en Torrelavega (allí siguen libres nueve). Mientras, el Hospital de Laredo, que únicamente cuenta con siete plazas de médico de familia, aún no ha sonado en el salón del Ministerio de Sanidad de Madrid en el que se desarrolla el reparto.

Además de las que restan del cupo de Atención Primaria, y después de que este miércoles se eligiera la que quedaba de Neurofisiología Clínica, únicamente quedan por asignar nueve plazas en Valdecilla, que son una de Análisis Clínicos, dos de Farmacología Clínica, dos de Medicina Nuclear, dos de Medicina del Trabajo y otras dos de Medicina Preventiva y Salud Pública.

En las últimas jornadas se han completado –por este orden– las especialidades de Psiquiatría, Hematología, Reumatología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Nefrología, Anatomía Patológica y Medicina Intensiva del Hospital Valdecilla. Además, también se han ocupado ya las dos plazas que quedaban en Sierrallana de Medicina General y Medicina Interna.