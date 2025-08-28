Cantabria subastará 42 vacas tudancas y nueve monchinas el 18 de septiembre en Cóbreces

DM . Santander Jueves, 28 de agosto 2025, 18:14 Comenta Compartir

El Gobierno de Cantabria subastará 42 reses tudancas y nueve monchinas el próximo 18 de septiembre en la finca Aranda de Cóbreces, en Alfoz de Lloredo. El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó este jueves la convocatoria de la enajenación de las reses bovinas, para vida. Son animales de raza pura inscritos en libro genealógico y han sido objeto de una selección y mejora en las fincas del Ejecutivo regional.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha explicado que el objetivo de estas subastas es difundir en la cabaña ganadera la mejora realizada en las cinco fincas que gestiona la Administración.

Podrán participar en la subasta los ganaderos o representantes de entidades y asociaciones ganaderas que hayan realizado en los últimos años las campañas de saneamiento y las vacunaciones obligatorias programadas por la Consejería. Deberán pertenecer a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca o estar integrados en la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Monchina.

La subasta se realizará de forma pública al alza, describiendo el objeto de la misma. Se comenzará subiendo de 20 en 20 euros hasta que se adjudique el animal en cuestión.

Se aplicará una fianza provisional del 25% sobre el tipo de licitación que los interesados tendrán que hacer efectiva ante la mesa de contratación o acreditar documentalmente que se ha depositado en la Consejería de Economía, hasta dos horas antes de la subasta.

En el caso de que el adjudicatario, una vez asignada la res, no la abone, perderá la garantía sin perjuicio de la indemnización de las eventuales pérdidas que se hubieren originado. Las garantías de los no adjudicatarios serán devueltas. Al adjudicatario la devolución se realizará una vez abonado el pago de la res.