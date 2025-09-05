El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de bañistas se refresca en el punto donde se unen los ríos Quiviesa y Deva, a su paso por Potes. Pedro Álvarez

Cantabria vivirá un fin de semana cálido con más de 30 grados en varios puntos

Para este sábado el litoral de la comunidad y Liébana estarán en aviso amarillo por temperaturas máximas

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:32

Cantabria alarga el verano y este fin de semana vivirá unos días cálidos con más de 30 grados en varios puntos de la región. Tanto ... es así que el litoral y Liébana estarán mañana en aviso amarillo entre las 13.00 y 20.00 horas por temperaturas máximas. En ambas zonas se prevé que el termómetro alcance los 34 grados, mientras que en el resto de Cantabria habrá temperaturas muy próximas -o que superen- los 30 grados.

