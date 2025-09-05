Cantabria vivirá un fin de semana cálido con más de 30 grados en varios puntos

Cantabria alarga el verano y este fin de semana vivirá unos días cálidos con más de 30 grados en varios puntos de la región. Tanto ... es así que el litoral y Liébana estarán mañana en aviso amarillo entre las 13.00 y 20.00 horas por temperaturas máximas. En ambas zonas se prevé que el termómetro alcance los 34 grados, mientras que en el resto de Cantabria habrá temperaturas muy próximas -o que superen- los 30 grados.

Sin embargo, pese a este ascenso extraordinario de las temperaturas, las jornadas del sábado y domingo son engañosas. El lunes, las lluvias amenazan de nuevo a Cantabria y habrá que cambiar la sombrilla de la playa por el paraguas. La siguiente semana arrancará con precipitaciones en toda la comunidad y con unas temperaturas que también sufrirán un ligero descenso.

De vuelta al fin de semana -y al sol-, para mañana sábado la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que habrá cielos poco nubosos o prácticamente despejados, además de vientos flojos. En cuanto a las temperaturas, para las mínimas no se esperan muchos cambios y serán una continuidad del resto de días de esta semana. Los cambios, como ya se ha mencionado, se producirán en las máximas.

En concreto, Santander tendrá de mínima 16 grados y de máxima 30. Mientras, Torrelavega registra la misma temperatura mínima, pero en la máxima suma un grado más que la capital. En Castro Urdiales se esperan 17 grados de mínima y 33 de máxima y en Cabezón de la Sal, 14 grados de temperaturas mínimas y 29 de máxima.

Ya en Potes, también 14 grados de mínima, pero 35 grados de máxima, siendo esta la mayor temperatura de la región, según la Aemet. Reinosa contará con 12 y 31 grados de mínima y máxima, respectivamente, mientras que en San Vicente de la Barquera se prevé 15 grados de temperatura más baja y 27 de más alta.

De cara al domingo, ya sin avisos por temperaturas máximas, los termómetros sufrirán una ligera bajada y Cantabria contará con una media de unos 26 grados, frente a los 35 grados de este sábado que se vivirán en algunos puntos regionales.

El día se presentará con cielos nubosos y los vientos estarán flojos. Eso sí, como antesala del lunes, hay probabilidades de lluvias débiles y chubascos en los tercios este y sur, que se acentuarán más por la tarde. En cuanto a las temperaturas, Reinosa se sitúa como el punto más cálido de la región, con 28 grados, y también como el que cuenta con la previsión meteorológica más baja con 10 grados.

En el resto del territorio se espera que el termómetro se detenga en los 26 grados como máxima. Es en las mínimas donde se prevén una mayor amplitud de temperaturas. Santander y Castro Urdiales registran 19 grados; Torrelavega y San Vicente de la Barquera, 18; Cabezón de la Sal, 16; y Potes, 14 grados.