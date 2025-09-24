Cada cántabro deberá 460 euros más por la quita de Sánchez, dice el PP en el Senado

Solo un día después de que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, clamara en el Parlamento, una vez más, contra la ... condonación de la deuda diseñada por Pedro Sánchez, el PSOE intentó ayer forzar al PP en el Senado para que sus comunidades autónomas se posicionaran oficialmente a favor o en contra. Y el senador Íñigo Fernández, en la misma línea que Buruaga, fue muy claro al rechazar de plano la quita. Según sus cuentas, cada cántabro deberá 460 euros más si el Gobierno central consigue sacar adelante esta medida.

Moncloa quiere condonar 83.252 millones de euros a las comunidades, convirtiendo a Cataluña en una de las más beneficiadas de esta quita en compensación por el apoyo independentista a la investidura de Pedro Sánchez. A Cantabria le corresponderían 809 millones de euros menos de deuda, además de los intereses anuales correspondientes que se ahorraría.

1.830 euros sería la deuda de cada cántabro con el Estado, y la regional solo bajaría hasta 1.370

Pero este supuesto 'café para todos' esconde un perjuicio claro para los cántabros, según insiste el PP, ya que la rebaja de la deuda autonómica implicaría inmediatamente la subida de la nacional. En concreto, a cada cántabro se le eximiría de 1.370 euros de deuda regional y, al mismo tiempo, se le incrementaría 1.830 euros la que tiene con el Estado. Un mal negocio, según los populares. «Sánchez ha comprado los votos de los catalanes con el dinero de los cántabros», señaló ayer Fernández.

Debido a este rechazo compartido por todos los barones populares, el PP presentó ayer en el Senado una enmienda de sustitución a la moción presentada por el PSOE, en la que exigió la apertura inmediata de un proceso de reforma del sistema de financiación autonómica, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con participación de todas las comunidades autónomas, «bajo los principios de multilateralidad, suficiencia y solidaridad, de manera que se garantice la igualdad de la financiación de los servicios públicos en todo el territorio nacional».

Además, pidió sustituir, como resultado final del proceso de reforma del sistema de financiación, la anunciada condonación unilateral de deuda autonómica por una reestructuración ordenada de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

«Es que no hay quita, no existe», reprochó Buruaga este pasado lunes en el Parlamento. «Solo hay más deuda porque la deuda no desaparece, la deuda simplemente cambia de manos. Después de esta maniobra trilera, cada cántabro deberá 461 euros más como español para que los catalanes paguen 300 menos. ¿No querían datos? Pues ahí tienen datos», dijo la presidenta a la oposición. «¿A usted esto le parece una quita? Porque a mí me parece que es un engaño colosal, una auténtica tomadura de pelo», añadió negando que la decisión tomada en Cantabria sea fruto del seguidismo a su partido y asegurando que, al contrario, «se trata de un ejercicio de responsabilidad».