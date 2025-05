Carmen y sus recetas de repostería en Tributos

Santa Rita es el último día en el que, para muchos funcionarios, suena el despertador para ir a trabajar. Carmen Alonso Cuesta es uno de ... los 179 trabajadores del Gobierno de Cantabria que se jubila este 2025 y que el Ejecutivo ha despedido en el Palacio de Festivales por su patrona. Pero su caso es especial. Lleva 50 años como funcionaria de la administración y en ese tiempo, se ha ganado el cariño de sus compañeros y de los políticos al frente del Gobierno. Incluso, la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, adelantó en el discurso de despedida que «sus compañeros van a echar mucho de menos su sentido del humor y, sobre todo, esas recetas de repostería que endulzaban el día a día en Tributos».

Para Carmen fue un día emotivo, tras toda una vida como funcionaria, «entré muy joven, algunos compañeros me decían que estaba a medio criar, pero acabé creciendo en la administración». Después de 25 años en la Consejería de Ganadería y otros 25 en el área de Hacienda a sus espaldas, lo que más va a echar en falta son «las personas con las que he coincidido, muy buena gente y muy buenos compañeros», algo que, a su juicio, «es fundamental para que el trabajo sea agradable y salga adelante».

Como ella, Emeterio Montiel Cruz dijo adiós en la Sala María Blanchard del Palacio de Festivales a un largo recorrido de servicio público; en su caso, como técnico sociosanitario en un colegio. «Trabajar junto a docentes y alumnos es muy gratificante, especialmente, cuando el departamento está unido», recordaba emocionado. A partir de ahora , y con más tiempo libre a la vista, no se plantea estar desocupado, su objetivo es poder dedicar su tiempo al deporte.

Aunque los primeros días, incluso semanas, pueden ser complicados. Tanto Carmen, como María Teresa Fernández García –otra de las personas que se despidió de su carrera laboral– se han sentido «como si estuviera de vacaciones». No terminan de asimilar que han finalizado el periodo laboral y es que, con tantos años madrugando cada mañana para ir a trabajar, «es bastante complicado acostumbrarse».

Teresa lleva 37 años en la función pública. Ha pasado por varias Consejerías del Gobierno de Cantabria, pero en todas ellas, ha sido la encargada de gestionar la parte económica. «Soy economista y siempre me ha encantado mi trabajo». A lo largo de este tiempo, «he conocido a mucha gente y, sin duda, me quedo con el compañerismo y el equipo que formábamos en cualquiera de las áreas por las que he pasado». Eso sí, dice que «para dedicarse a la función pública hay que tener ganas de trabajar». Desarrollan una labor «dura a veces y que requiere de tiempo», pero su experiencia la lleva a animar a cualquiera que se plantee dedicarse a la administración y tenga las ganas necesarias.

«Nuestra columna vertebral»

La presidenta y los responsables de Presidencia, Fomento, Economía, Educación, Cultura, Desarrollo Rural e Inclusión Social estuvieron presentes para homenajear y agradecer el trabajo de los trabajadores que se jubilan. Los 78 presentes pasaron de uno en uno para recoger su reconocimiento de la mano del responsable del área para el que trabajaban. Y la presidenta fue la encargada de trasladar su «respeto y gratitud» hacia los trabajadores públicos. Y hacia su dedicación, que permite «continuar trabajando con un servicio público cercano y ágil, y una gestión transparente y eficiente». Porque, «son la columna vertebral» de la administración de Cantabria. Buruaga, en este sentido, puso de relieve los indicadores positivos de la Comunidad; los datos de afiliación a la Seguridad Social, las expectativas de crecimiento económico, la reducción de las listas de espera en dependencia o el posicionamiento en el informe PISA... «Detrás de todos estos indicadores estáis vosotros».

Porque Cantabria, «avanza hacia la dirección correcta y el reto es acelerar». Para ello, el objetivo del Ejecutivo es «agilizar los plazos, reforzar las políticas de diversificación económica y mejorar la competitividad». Todo ello a través del «trabajo conjunto, de todas las áreas», en la Ley de Simplificación Administrativa: «Para tener una administración más ágil, más segura y más eficiente. Para transformar la gestión de los servicios públicos y ser capaces de afrontar los desafíos del siglo XXI». Pero, sobre todo, «para convertimos en una herramienta útil, eficaz, que impulse el talento, que acompañe a las empresas, que abra las puertas a quienes quieren invertir, trabajar, emprender y generar actividad, generar empleo o generar oportunidades en nuestra región».