Una carta en El Diario Montañés, el regalo más original del Día de la Madre

Ver a sus hijos aparecer con un periódico a modo de regalo en el Día de la Madre les ha sorprendido -e incluso, descolocado- en ... un primer momento. Y, cuando una madre tras otra han ido pasando las páginas con recelo, la sorpresa se ha visto arrastrada por la emoción. Y por las lágrimas. La 'profesora' de 'El Cazador', Paz Herrera, el doctor Tomás Cobo, el boxeador Bruno Macho y las diseñadoras de la marca de moda Anabel Lee, Aurora y Anabel Ortiz, hicieron ayer el regalo más original a sus progenitoras por el Día de la Madre, con unas emotivas cartas impresas en las páginas de El Diario Montañés, donde les agradecían todo el apoyo y cariño que han depositado en ellos a lo largo de sus vidas.

Y estas han sido las reacciones, todas con la emoción como protagonista. Cuando Bruno Macho se plantó ayer delante de su madre, Cristina, con El Diario y un cruasán, ella no entendía nada. «Qué, ¿no me vas a regalar nada por el Día de la Madre?», le dijo su madre. «¿El periódico?», le preguntó, extrañada. «Después, se lo llevó a la cocina, lo abrió y vio la carta. Flipaba», cuenta el joven boxeador, contento con la reacción -salpicada de lágrimas- que su regalo había provocado en su madre. «Es mejor que una flor, mucho más original», explicaba el joven, al que le esperaba una comida familiar para celebrar la fecha. En su texto, Bruno destacaba el papel protagonista de Cristina en los momentos más difíciles de su vida -tuvo leucemia infantil- y su presencia como fiel escudera hasta convertirse en campeón de boxeo: «Eres mi inspiración y todo un ejemplo de lucha».

El doctor Tomás Cobo junto a su madre, Celia Castro. 'La profesora' de 'El Cazador', Paz Herrera, junto a su madre, Marina Jubete. El boxeador Bruno Macho junto a su madre, Cristina Prado. 1 /

Como Aurora Ortiz estaba de viaje, ha sido su hermana Anabel quien se encargó de darle la sorpresa en solitario a su madre, Isabel. La diseñadora vive en Colindres y su progenitora en Santoña, así que antes de ir a verla para celebrar el Día de la Madre pasó por el kiosko para llevarle el regalo oculto entre las páginas, la carta que firma con su hermana aunque ayer no pudiera acompañarlas en persona. «¿Qué es esto?», le preguntó Isabel a Anabel cuando le dio el periódico. No tardó en entenderlo. «Le ha hecho mucho ilusión. Al principio no ubicaba la foto, que nos la hicimos el día de su cumpleaños hace un par de meses, y me preguntaba que cuándo se había puesto ese vestido», cuenta Anabel. La ilusión de salir en El Diario Montañés la tradujo en una frase: «¡Me vais a hacer artista después de vieja!». En su carta, las hermanas rememoran el apoyo de Isabel a su marca, Anabel Lee: «Hace ya once años estabas cosiendo lentejuelas en las camisetas en el salón de casa».

Cuando el presidente de la Organización Médica Colegial de España, Tomás Cobo, llevó el periódico a su madre, Celia, no se esperaba que la mujer se emocionase tanto. «Menudo paginón en El Diario», apuntó el doctor, que reconocía que su madre «se ha emocionado mucho, mucho más de lo que pensé, estamos muy agradecidos». Cree que esta carta impresa en las páginas de El Diario, donde agradece a su madre «haberme dado la vida y tu apasionada fe en todo lo mío», será «un recuerdo bonito» del Día de la Madre, un buen arranque para una jornada familiar.

'La profesora' del programa de TVE 'El Cazador', Paz Herrera, quien también ha demostrado sus sobrados conocimientos en programas como 'Saber y ganar' y 'Pasapalabra', fue a comer con sus padres, de 90 y 89 años, a un restaurante de su Torrelavega natal y aprovechó que ya estaban acomodados en la mesa para darle el periódico a su madre, Marina Jubete. «Ha sido muy inesperado, se ha puesto muy contenta», describe la estrella de la televisión. La carta en el periódico, que releyeron varias veces y donde Paz destacó que «papá y tú nos disteis una infancia feliz, mejor que la vuestra, niños de la guerra», fue el entrante de una buena comida familiar, previo a ponerse las botas con los platos principales.