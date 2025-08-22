Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores

Salud Pública ha ordenado al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar que cierre inmediatamente la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis por rotavirus que ... ya ha afectado a trece menores de edad, algunos de los cuales ha precisado ingreso hospitalario, y con otros seis casos más relacionados y con síntomas similares.

El brote parece tener su origen en la contaminación ambiental de dicha playa. De hecho, técnicos de Salud Pública pudieron comprobar en persona, ayer, jueves, que la ría de La Canal, que desemboca en la playa, baja con mucha suciedad que termina en el arenal y, finalmente, en el mar, por lo que se han tomado diversas muestras para identificar posible contaminación en las aguas.

Los afectados son todos niños de entre 1 y 8 años y, aunque la evolución de los casos está siendo adecuada, algunos han precisado ingreso hospitalario y dos de ellos lo siguen estando. Todos los casos mencionaron haber estado en la mencionada playa entre los días 10 y 15 de agosto de 2025, y haberse bañado en una «poza» que se forma al bajar la marea, costumbre habitual en niños pequeños, tal y como señalan las familias y recoge la encuesta epidemiológica.

Desde la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Cantabria mandan un mensaje a los padres para evitar este tipo de contagios: «El problema, más que una determinada playa, es el contagio entre los niños por vía fecal oral, sobre todo los que van a la playa y se bañan en aguas más estancadas, como las pozas, que son una fuente de contagio. El rotavirus tarda en eliminarse de las heces entre una y dos semanas, así que muchos niños que van a la playa convalecientes de gastroenteritis siguen contagiando, y ahí está el problema. Los padres deberían retrasar una semana los baños conjuntos con otros niños para evitar la transmisión».

En este caso, el primero en dar la voz de alarma fue el Hospital Valdecilla. Tras detectar un brote de gastroenteritis por rotavirus, se puso en contacto con la Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud para informar del incremento casos, con el antecedente común de que todos los afectados habían estado en la playa de Galizano (Ribamontán al Mar) en las 24-48 horas anteriores al inicio de síntomas.

En ese momento se puso en marcha una actuación coordinada entre Salud Pública y las instituciones involucradas, primero, para identificar a los trece afectados, con confirmación analítica microbiológica y, al menos, otros seis casos más relacionados, con síntomas similares. Y en segundo lugar, técnicos de la Consejería se desplazaron hasta la playa para tomar muestras de la contaminación ambiental.