Playa de Galizano.

Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores

Salud Pública ordena al Ayuntamiento que clausure temporalmente el arenal después de comprobar, ayer, jueves, que la ría de La Canal llega muy sucia a esa zona donde se han bañado y jugado todos los afectados

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:23

Salud Pública ha ordenado al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar que cierre inmediatamente la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis por rotavirus que ... ya ha afectado a trece menores de edad, algunos de los cuales ha precisado ingreso hospitalario, y con otros seis casos más relacionados y con síntomas similares.

