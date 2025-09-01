Un científico cántabro, en el grupo de expertos en cambio climático más importante del mundo

El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) reúne a los científicos más reputados del mundo en este campo de trabajo. ... Tras recibir más de 3.700 nominaciones para participar en su VII Informe de Evaluación, el IPCC ya ha cerrado su proceso de selección y ha diseñado un panel con 664 expertos internacionales al más alto nivel, entre ellos, José Manuel Gutiérrez Llorente, un santanderino de larga trayectoria científica, y actualmente investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Física de Cantabria (el IFCA, centro mixto del CSIC y la Universidad de Cantabria), que además dirigió entre 2019 y 2024.

Gutiérrez, autor de numerosos libros y artículos científicos, conoce el reto que tiene por delante porque participó en el VI Informe del IPCC. Ahora, junto con otros dos científicos españoles, ha sido seleccionado como autor-coordinador en el primer grupo del nuevo informe, que está dedicado a analizar las causas del cambio climático y a entender sus influencias. Y si bien el proceso para ingresar en el IPCC es muy competitivo, «especialmente en Europa», la ventaja del investigador cántabro sobre el resto de candidaturas ha sido, precisamente, su experiencia. «Yo trabajé en el sexto informe como coordinador adjunto del IFCA. Nos encargamos del Atlas Regional de Cambio Climático, que acabó teniendo mucha relevancia» y se convirtió en una herramienta pionera capaz de ofrecer proyecciones climáticas a escala regional. El Atlas fue clave a la hora de diseñar las políticas de adaptación climática en España.

Ahora, su función vuelve a ser muy importante: desarrollar el nuevo Atlas interactivo del IPCC, una herramienta esencial que tiene «mucha visibilidad».

«Más necesario que nunca»

Pese a que en esta ocasión se esperaba más el nombramiento, Gutiérrez no deja de considerarlo un «gran reconocimiento». «Es un orgullo por todo el tiempo que he dedicado a mi profesión y es un honor poder representar así a mi país», destaca, y más aún, en los tiempos que corren. «Ahora se aproxima un ciclo con muchos retos porque, de alguna manera, está volviendo la ola del negacionismo, de políticas retrógradas y va a ser una etapa cuando menos incierta», advierte.

En este sentido, Gutiérrez lamenta el estado en el que se encuentran las políticas públicas y la aceptación de fuerzas que «ponen palos en las ruedas» ante los posibles avances científicos. «La parte bonita del sexto informe fue que había una alineación completa de los países, pero ahora no parece que vaya a ser tan fácil», expone. Aun así, el científico cántabro no pierde la esperanza de que los proyectos para luchar contra el cambio climático avancen: «Ahora es cuando tiene más importancia que las cosas se hagan bien y con calma, y proyectos y trabajos como este son más necesarios que nunca».