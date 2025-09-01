El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Manuel Gutiérrez, en su despacho de la Universidad de Cantabria. IFCA

Un científico cántabro, en el grupo de expertos en cambio climático más importante del mundo

El investigador del IFCA José Manuel Gutiérrez ha sido seleccionado para formar parte del panel de 664 expertos internacionales del IPCC

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) reúne a los científicos más reputados del mundo en este campo de trabajo. ... Tras recibir más de 3.700 nominaciones para participar en su VII Informe de Evaluación, el IPCC ya ha cerrado su proceso de selección y ha diseñado un panel con 664 expertos internacionales al más alto nivel, entre ellos, José Manuel Gutiérrez Llorente, un santanderino de larga trayectoria científica, y actualmente investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Física de Cantabria (el IFCA, centro mixto del CSIC y la Universidad de Cantabria), que además dirigió entre 2019 y 2024.

