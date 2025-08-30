El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario

El cierre de Zara Home de Valle Real el último día de julio fue tan rápido y limpio que apenas dio tiempo a los locales ... de alrededor de la firma de hogar de Inditex a darse cuenta de lo que estaba pasando. «Fue visto y no visto», han contado trabajadores del centro comercial, que vieron cómo la gran tienda bajaba una noche su persiana como si fuera un día más y, acto seguido, los empleados se ponían a recoger todos los enseres para vaciar el local.

Detrás de este abandono de Zara Home de la gran superficie ubicada en Camargo no hay otra explicación que la estrategia nacional del gigante textil de dejar el número mínimo de tiendas físicas en cada territorio dado que cada vez les interesa más la venta on line y los locales en las ciudades van quedando reducidos a meros escaparates de las marcas y como puntos de devolución de productos. Así, Zara Home mantiene su comercio del centro de Santander, en la calle Juan de Herrera, que estuvo recientemente cerrado un par de meses por reforma.

Una docena de despidos

La clausura de esta firma en Valle Real se ha llevado por delante una docena de empleos («uno arriba, uno abajo»), según el responsable de Comercio de UGT Cantabria, Eliseo Alonso, que explica que no hubo conflicto laboral, como ocurre en otras ocasiones, porque la fortaleza de conglomerado empresarial que preside Marta Ortega programa estas operaciones con «un poco más de manga ancha económica» que otros grupos, sean o no multinacionales.

Distintas alternativas Los acuerdos laborales de la multinacional gallega con sus empleados han evitado el conflicto laboral en el cierre

«A las empleadas las avisaron con dos meses de antelación y les pusieron sobre la mesa la posibilidad de recolocarse» en otras enseñas de la firma gallega porque existe en su seno un acuerdo con sus plantillas para que así sea. El sindicalista asegura que tres de las dependientas se han acogido a esta opción. Las que no han querido –o podido– acceder a otro puesto de trabajo dentro de Inditex han sido indemnizadas «con más generosidad de lo que es habitual en el sector, facilitando el despido improcedente que, además, se mejora», detalla Alonso.

Esto redunda en su buena imagen ya que así habitualmente no se ve expuesta a protestas por los cierres. «Esto ya sucedió, por ejemplo, cuando Straudivarius cerró en Torrelavega para quedarse solo con sus tiendas de Valle Real y Santander».

Otros cambios

El gran espacio (de 500 metros cuadrados) que ha quedado libre en un lugar muy central de la superficie comercial ya está alquilado, ha confirmado la gerente de Valle Real, Marién Garmendia, que explica que se dividirá en dos locales. Uno será ocupado por una marca dedicada a la salud y la belleza, Herbolario Navarro, que cuenta con un punto de venta en Santander. El otro será para una firma que comercializa regalos. Es una multinacional de origen internacional de la que, de momento, no ha trascendido el nombre.

En las últimas fechas también ha cerrado una joyería que llevaba años instalada en uno de los puestos más vistosos del lugar, Joya y Diseño. Garmendia asegura que este espacio también está alquilado y que las obras de reforma para acoger a la siguiente empresa que lo ocupará se iniciarán en breve.