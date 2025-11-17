Cillaruelo - Las Presillas, una gran oportunidad para el futuro industrial de Cantabria

R.C. Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:32 Compartir

El Plan Parcial del sector urbanizable Cillaruelo (ZLP1), en Puente Viesgo, junto al polígono de Vargas, se ha presentado recientemente a trámite para iniciar su desarrollo urbanístico y ambiental, al amparo de un Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente, que clasifica el ámbito como suelo urbanizable industrial y aporta un marco de plena seguridad jurídica y viabilidad técnica.

Ese PGOU garantista ofrece el soporte normativo sobre el que se apoya el Plan Parcial, ahora en Evaluación Ambiental Estratégica, que representa una gran oportunidad para consolidar en Cantabria un polo industrial y logístico de referencia capaz de generar empleo y atraer inversión privada.

El borrador del Plan Parcial presentado a trámite incorpora ya todos los estudios técnicos y sectoriales requeridos, lo que facilitará la emisión de los informes durante el periodo de consultas previas y acortará los plazos de tramitación ambiental. Este enfoque anticipado demuestra un trabajo técnico riguroso y una voluntad clara de colaborar con la Administración para acelerar el proceso.

Froxá Blue Future, motor del crecimiento industrial

La empresa Froxá S.A., referente del sector alimentario cántabro, lidera la iniciativa con su proyecto 'Froxá Blue Future', basado en la automatización, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Con más de 40 años de trayectoria y 120 trabajadores, Froxá necesita ampliar sus instalaciones, hoy saturadas en Cartes. El proyecto supone una inversión de 32 millones de euros, con 30.000 m2 construidos sobre 85.000 m2 de superficie bruta, que permitirá incrementar la plantilla hasta 150 empleados.

La ubicación en Cillaruelo, a menos de 15 km de sus actuales instalaciones y en un ámbito ya previsto como industrial, cumple todas las condiciones para garantizar la expansión de una empresa estratégica para Cantabria.

Garantías técnicas y consenso institucional

El Plan Parcial no solo responde a una demanda empresarial, sino a un interés social y económico de primer orden. Su redacción ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Viesgo, el Gobierno de Cantabria y los principales organismos sectoriales: Carreteras del Estado, Confederación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y las Direcciones Generales de Agricultura, Medio Ambiente y de Aguas y Puertos.

Las reuniones y aportaciones técnicas han permitido ajustar el documento a la normativa vigente, logrando una propuesta sólida, transparente y lista para avanzar con agilidad dentro del marco del PGOU ya aprobado.

Tres empresas cántabras, un mismo compromiso

Junto a Froxá, dos compañías regionales refuerzan la iniciativa: Peninver Inversiones S.L., del Grupo Fernández Rosillo y Cía S.L., con un proyecto de 5.000 m2 de nuevas instalaciones, una inversión cercana a 4 millones de euros y una previsión de crecimiento de plantilla hasta alcanzar 130 empleados; e Isidoro San Justo Fernández S.L., empresa de referencia en el sector de la automoción, que invertirá 4,5 millones de euros para levantar 5.000 m2 de naves, con un incremento del 20% de su plantilla actual, hasta alcanzar 50 trabajadores.

Ambas ocuparán más de 20.000 m2 de suelo neto y levantarán más de 10.000 m2 edificados, aportando diversificación y estabilidad económica al nuevo polígono.

Gestión privada y compromiso social

El desarrollo está gestionado por PRYMAN Gerencia de Proyectos y Construcción S.L., dirigida por el ingeniero Juan Emilio Hernández Polanco, con amplia experiencia en proyectos industriales similares.

En apenas ocho meses, y sin recurrir a fondos públicos, el equipo promotor ha suscrito los contratos para la adquisición de los terrenos y registrado a trámite este sector urbanístico de iniciativa 100% privada, activando con ello 200.000 m2 de suelo productivo.

Desde el inicio, el proyecto ha mantenido un diálogo directo con los propietarios originales del suelo, alcanzando acuerdos voluntarios que representan más del 61% del ámbito. Ese proceso negociador continúa con el resto de los propietarios, con el objetivo de incorporarlos al proyecto o adquirir sus terrenos mediante acuerdo, garantizando que todo el desarrollo se ejecute sin medidas forzosas.

Este modelo ejemplar demuestra que el respeto y la profesionalidad pueden conciliar intereses públicos y privados, convirtiendo Cillaruelo (ZLP1) en un ejemplo de gestión responsable y socialmente comprometida.

Agilidad, responsabilidad y compromiso público

Con más del 60% del polígono ya comprometido por empresas reales, Cillaruelo (ZLP1) trasciende lo urbanístico: es una apuesta estratégica por el empleo, la competitividad industrial y la proyección de Cantabria.

Retrasar su tramitación supondría perder una oportunidad histórica frente a otras regiones que compiten con la nuestra. Por ello, resulta imprescindible la implicación activa de la clase política y, de manera muy especial, de los técnicos y funcionarios que integran las instituciones públicas competentes, para coordinar esfuerzos y agilizar los trámites administrativos, de modo que el procedimiento avance con la máxima reducción posible de plazos hasta su aprobación definitiva.

El Plan Parcial de Cillaruelo está técnicamente preparado para avanzar, cuenta con el respaldo empresarial y social necesario y se apoya en un PGOU plenamente garantista. Desde el ámbito promotor se confía en que la Administración, en todos sus niveles y competencias, actúe con la eficacia y compromisos adquiridos, permitiendo que este proyecto se materialice en los plazos mínimos previstos y se convierta en un impulso decisivo para el desarrollo industrial y económico de Cantabria.