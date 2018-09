Las cinco plazas vacantes del concurso de farmacia se vuelven a ofertar el día 29 Daniel Pedriza Tres aspirantes renuncian a abrir sus boticas en Rasines, Las Rozas y Los Tojos, destinos que se suman a Pesaguero y Valdeprado del Río, que quedaron desiertos ANA ROSA GARCÍA Santander Jueves, 6 septiembre 2018, 07:12

El concurso de farmacia inicia la segunda ronda, una última oportunidad para los aspirantes que no consiguieron destino el 7 de julio. Eso sí, la oferta ahora no será tan atractiva. La Consejería de Sanidad publicó ayer en el BOC la resolución en la que convoca un nuevo acto público de elección de destinos para ofertar las cinco boticas vacantes. A las dos plazas que quedaron desiertas en la primera vuelta, que fueron las de Pesaguero y Valdeprado del Río, se suman ahora las tres renuncias registradas desde entonces, a cargo de los farmacéuticos que eligieron los municipios de Rasines, Las Rozas de Valdearroyo y Los Tojos. Según informó ayer la directora general de Ordenación Sanitaria, María Antonia Mora, en esos tres casos «los concursantes no han presentado la fianza que se requiere (3.000 euros) dentro del plazo de diez días marcado», de lo que se deduce que una vez analizadas las posibilidades del destino elegido no les ha acabado de convencer para instalar su negocio.

«Ahora lo que establece el procedimiento es que hay que celebrar un nuevo acto de elección y convocar a todos los aspirantes a partir del número 38 de la lista, que es el siguiente a la persona que eligió Rasines», explica Mora. Esa cita se ha fijado para el próximo 29 de septiembre a las 10.00 horas, en las dependencias del salón de actos Dr. Carlos Gómez Durán, en la torre B del Hospital Valdecilla.

En caso de que en este segundo llamamiento no se adjudiquen los destinos vacantes, se declararán desiertos definitivamente. Según Mora, los coletazos de este concurso público para la apertura de las 33 oficinas que completarían el mapa farmacéutico de Cantabria «no interfiere en el proceso de los adjudicatarios confirmados», inmersos en los trámites para su próxima instalación en Cantabria (búsqueda de local para la farmacia, alquiler de vivienda en los casos que vienen de otras comunidades...), pero pendientes de la autorización definitiva.