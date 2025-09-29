El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una enfermera extrae la muestra de sangre a uno de los voluntarios del proyecto Cohorte Cantabria, en Valdecilla. Javier Cotera

Cohorte, un éxito de 50.000 cántabros que ha generado una base de datos «única en España»

La información y las muestras de la plataforma, que nació en Valdecilla hace cuatro años, ya se están empleando en 17 investigaciones

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El gran proyecto regional de investigación biomédica Cohorte Cantabria roza ya la meta de los 50.000 voluntarios, el ambicioso objetivo marcado cuando comenzó ... a reclutar participantes en 2021. Esta iniciativa pionera, que ha generado un ingente banco de datos para el desarrollo de la medicina personalizada que es «único en España», concluye así su primera fase, mientras sirve ya de base para 17 investigaciones científicas y no deja de recibir solicitudes para trabajar con toda la información que atesora.

