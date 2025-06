Colas en la Feria del Libro de Madrid para hacerse con la firma de Revilla

DM . Santander Lunes, 9 de junio 2025, 17:31 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

El expresidente cántabro y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, sigue demostrando su tirón entre la gente, a base de colas. Como la que se formó este domingo en la Feria del Libro de Madrid donde acudió a la caseta de Ecobook para firmar ejemplares de su último libro 'Por qué pasa lo que pasa'. Un baño de masas para resarcirse de sus disgustos ante la demanda del Rey Emérito. Y es aquí donde decenas de personas han hecho cola pacientemente, y a pesar del calor, para ver de cerca al regionalista, mostrándole su apoyo incondicional tras las acciones legales del padre del Rey Felipe VI.

Entre aquellos que no han dejado pasar la oportunidad de acercarse a saludarlo, informa E. Press, estaban el presentador de televisión Iñaki López -acompañado de su hijo- y Lydia Lozano, que ha abandonado la caseta en la que ella también estaba firmando su libro para darle un cariñoso beso a Revilla y decirle que «siente mucho» que la demanda del Emérito «te ha caído a tí».

«Ante esta situación que se me ha planteado, pues como es normal, tiene lógica, el 90% están por mí. He tratado de ser coherente y he llegado a este final de la vida muy bonito para mí, donde tanta gente te quiere, que dicen cosas maravillosas, pues ¿qué le vas a pedir?», indicababa Revilla muy emocionado por las muestras de apoyo que está recibiendo.

Y aunque en esta ocasión no ha querido hablar de cómo afronta su juicio contra Don Juan Carlos, ha dejado clara su postura frente al monarca cuando ha sido preguntado si estaría dispuesto a ir a Sanxenxo coincidiendo con la próxima visita del abuelo de la Princesa Leonor para intentar verle y tener una conversación con él: «Ni de coña. Ni de coña. Ya he terminado» ha zanjado, deslizando que lo último en lo que piensa es en hablar con el Emérito tras lo sucedido.