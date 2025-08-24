Colindres come hoy su marmita en honor a San Ginés
Santander
Domingo, 24 de agosto 2025, 07:40
Fiestas de San Ginés, en Colindres. El Concurso de Marmita, Villa de Colindres, es de las 8.30 hasta las 10.00 horas. A las 19.00, Fiesta de Valerio, seguido del concierto del grupo Medina Azahara. Fuegos artificiales a medianoche y la fiesta sigue con Dj Borja Setien y Dj R-Style hasta que el cuerpo aguante.
Fiestas de la Virgen del Monte, en Mogro. Misas durante todo el día. Misa solemne a las 12.00 por el 76 aniversario de su proclamación como Patrona del municipio. A las 20.00, romería con el dúo Taman para seguir con la chocolatada.Solemnidad de La Virgen del Monte.
Fiestas de San Bartolo, en Argomilla de Cayón. La misa en honor al Santo es a las 12.00. Hinchables para los peques y la romería, a las 21.30 horas, será amenizada por la Orquesta Cayenna.
Fiestas de La Virgen de la Cama, en Escalante. Misa a las 12.30, antes del vermú en la plaza del pueblo. Por la tarde, partido de solteros contra casados y actuación, a las 21.00, de Show del Flow. Después, tributo a Marea de Los de Marras & Perros Verdes y tributo a Extremoduro de Amor Castúo.
Fiesta del Turista, en Liencres. Proyección de Del Revés 2 a las 22.00 en la Plaza Martínez de la Pedraja.
Fiestas de San Bartolomé, en Guriezo. Disparo de bombas y cohetes por la mañana, antes del concurso de alubias de Guriezo. A las 12.30, misa solemne y actuación de los Piteros de Matienzo.
Fiestas de La Juventud, en La Cavada. A las 12.00, misa en honor a Don José Manuel Soto Martín, seguido de la final del torneo de bolos. Después, concurso de tortillas y postres. Por la tarde bingo y teatro y la fiesta acaba con la ayuda de Music 19 a las 21.00 horas.
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, en Pie de Concha. Los toriles se colocan a las 09.30. Tras la comida, tardeo con el Dj y Maratón de Flor en la Plaza de las Escuelas.
Fiestas de San Bartolomé, en Elechas. Día del Santo. La procesión y la misa son a las 12.00, seguidas de la actuación del trío Andariveles. Por la tarde, romería infantil y para los más adultos viene el grupo Solo Saxo a las 22.00. Fuegos artificiales a las 00.30 horas.
Fiestas de San Joaquín, en Vejorís. El lanzamiento de cohetes es a las 10.00. Después, misa en honor a San Joaquín. Por la tarde, Hinchables y actuación de Miguel Cadavieco a las 20.00. Para terminar, Grupo Musical Amigos del Swing.
Fiestas de San Vitores, en La Veguilla. Paellada para comer acompañados del Dj Pecho. A las 18.00, concurso de Bolos Open. Romería del grupo Pájaros del Barrio con sus tributos a Manolo García y El Último de la Fila acompañado de parrillada.
Fiestas de San Bartolo, en Frama. La Coral Liébana acompaña en la santa misa a las 12.00. Hinchables por la tarde y a las 18.30 empieza la gran chocolatada, seguida de la fiesta de la espuma.
Fiestas de San Bartolomé, en Obregón. La procesión empieza a las 12.00 en la Plaza del Pino, seguida de la misa con el Coro de Cayón. Juegos infantiles por la tarde y a las 19.30, exhibición de bailes de la Escuela Raúl Campo. El Grupo Alhambra ameniza la romería y el concurso de pasodobles a las 23.00 horas.
Fiestas de San Bartolo, en Lamasón. La feria ganadera empieza a las 12.00, acompañada por los piteros Sones del Nansa. Misa solemne y por la tarde hinchables. Por la tarde, actuación de Álvaro Fernández, Los Güeyos, Panderetas de Ruente, Alfonsín de los Regueres y muchos más. La verbena es a las 23.45, a cargo del grupo Salados.
Fiestas de San Ginés de Arlés, en Cerrazo. Concurso de tortillas a las 11.30. Durante la tarde, talleres y merendola para los más pequeños. La romería, a las 21.30 horas, a la cuenta del Grupo D'Gala. Después, concurso de disfraces.
Fiestas de San Bartolomé, en Oreña. Diana floreada a las 08.00 horas. La misa será a las 12.30 en la Iglesia San Bartolomé. A las 16.30, hinchables y fiesta de la espuma. La romería y la verbena serán amenizadas por Nacho Barquín, Mina Music.
Fiestas de San Joaquín, en Sobremazas. A las 13.15, el coro La Milagrosa de Sobremazas protagoniza la misa, seguida de la procesión con danzantes. Hinchables y chocolatada por la tarde. A las 19.30, encierro infantil de toros hinchables.
Fiesta Campera Monte Brazo, en Los Corrales de Buelna. La salida es a las 10.00, así que todos arriba temprano. Musica tradicional y ofrenda floral a las 12.00. Actividades varias como el galardón a Víctor Santiago Ruiz, ganador de la Vuelta a España a Pie. La fiesta termina a las 18.00.
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Por la mañana y la tarde, las comidas las ameniza la Asociación Be The Beat Cantabria. A las 19.00, la Escuela de Baile Raúl Campos empieza su actuación, con un parón para la asociación de vecinos los Arenales: Pasión del Norte. A las 22.00, sesión de música e ilusionismo con Luis Herrero.
Festival de Musicalia, en Ajo. Hoy les toca el turno al grupo Altamar, a las 13.30, y a Quarter Tarantino, a las 20.00. En el Parque de la Campona.
Un adelanto para el lunes
Semana Grande de Laredo. El chupinazo e inicio de la Semana Grande de la villa pejina es a las 21.00. Después llega el turno del concierto de Rosario, en la Alameda Miramar.
Fiestas de San Ginés, en Colindres. El día infantil para cerrar las fiestas. Misa a las 12.00 en la cofradía de pescadores, seguida de la sesión vermut en el pueblo. Por la tarde hinchables y a las 20.00 horas, fiesta Holi, minidisco infantil y fiesta de la espuma.
Fiestas de San Ginés de Arles, en Cerrazo. Día grande de fiestas. Disparo de cohetes y bombas para despertar el ánimo, seguido de la misa a las 13.00. Los concursos, de flor y de parchís, son a partir de las 16.30. La romería, a cargo del grupo La Nuit, empieza a las 21.00. Después, concurso de bailes de las peñas.
Fiestas de San Bartolomé, en Guriezo. Día de cierre. Misa a las 12.30 en la Iglesia de San Sebastián.
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, en Pie de Concha. Hoy es el día del cierre del pueblo. Toda colaboración física, espiritual, artística o de apoyo es bienvenida.
Festival Internacional de las Naciones, en Santander. Empiezan los espectáculos con el Estudio de Danza Bendita Locura a las 19.00, con un parón protagonizado por las asociaciones de ucranianos Oberig y Nadiya. A las 22.00, Martes Martes, con talento local para versionar las canciones más míticas.
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. A las 17.00 empieza el taller infantil de elaboración de mosaicos romanos. Después, conferencia sobre arqueología de la Edad de Hierro en los valles orientales de Asturias.
Para el martes
