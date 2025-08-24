Colindres come hoy su marmita en honor a San Ginés

Fiestas de San Ginés, en Colindres. El Concurso de Marmita, Villa de Colindres, es de las 8.30 hasta las 10.00 horas. A las 19.00, Fiesta de Valerio, seguido del concierto del grupo Medina Azahara. Fuegos artificiales a medianoche y la fiesta sigue con Dj Borja Setien y Dj R-Style hasta que el cuerpo aguante.

Fiestas de la Virgen del Monte, en Mogro. Misas durante todo el día. Misa solemne a las 12.00 por el 76 aniversario de su proclamación como Patrona del municipio. A las 20.00, romería con el dúo Taman para seguir con la chocolatada.Solemnidad de La Virgen del Monte.

Fiestas de San Bartolo, en Argomilla de Cayón. La misa en honor al Santo es a las 12.00. Hinchables para los peques y la romería, a las 21.30 horas, será amenizada por la Orquesta Cayenna.

Fiestas de La Virgen de la Cama, en Escalante. Misa a las 12.30, antes del vermú en la plaza del pueblo. Por la tarde, partido de solteros contra casados y actuación, a las 21.00, de Show del Flow. Después, tributo a Marea de Los de Marras & Perros Verdes y tributo a Extremoduro de Amor Castúo.

Fiesta del Turista, en Liencres. Proyección de Del Revés 2 a las 22.00 en la Plaza Martínez de la Pedraja.

Fiestas de San Bartolomé, en Guriezo. Disparo de bombas y cohetes por la mañana, antes del concurso de alubias de Guriezo. A las 12.30, misa solemne y actuación de los Piteros de Matienzo.

Fiestas de La Juventud, en La Cavada. A las 12.00, misa en honor a Don José Manuel Soto Martín, seguido de la final del torneo de bolos. Después, concurso de tortillas y postres. Por la tarde bingo y teatro y la fiesta acaba con la ayuda de Music 19 a las 21.00 horas.

Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, en Pie de Concha. Los toriles se colocan a las 09.30. Tras la comida, tardeo con el Dj y Maratón de Flor en la Plaza de las Escuelas.

Fiestas de San Bartolomé, en Elechas. Día del Santo. La procesión y la misa son a las 12.00, seguidas de la actuación del trío Andariveles. Por la tarde, romería infantil y para los más adultos viene el grupo Solo Saxo a las 22.00. Fuegos artificiales a las 00.30 horas.

Fiestas de San Joaquín, en Vejorís. El lanzamiento de cohetes es a las 10.00. Después, misa en honor a San Joaquín. Por la tarde, Hinchables y actuación de Miguel Cadavieco a las 20.00. Para terminar, Grupo Musical Amigos del Swing.

Fiestas de San Vitores, en La Veguilla. Paellada para comer acompañados del Dj Pecho. A las 18.00, concurso de Bolos Open. Romería del grupo Pájaros del Barrio con sus tributos a Manolo García y El Último de la Fila acompañado de parrillada.

Fiestas de San Bartolo, en Frama. La Coral Liébana acompaña en la santa misa a las 12.00. Hinchables por la tarde y a las 18.30 empieza la gran chocolatada, seguida de la fiesta de la espuma.

Fiestas de San Bartolomé, en Obregón. La procesión empieza a las 12.00 en la Plaza del Pino, seguida de la misa con el Coro de Cayón. Juegos infantiles por la tarde y a las 19.30, exhibición de bailes de la Escuela Raúl Campo. El Grupo Alhambra ameniza la romería y el concurso de pasodobles a las 23.00 horas.

Fiestas de San Bartolo, en Lamasón. La feria ganadera empieza a las 12.00, acompañada por los piteros Sones del Nansa. Misa solemne y por la tarde hinchables. Por la tarde, actuación de Álvaro Fernández, Los Güeyos, Panderetas de Ruente, Alfonsín de los Regueres y muchos más. La verbena es a las 23.45, a cargo del grupo Salados.

Fiestas de San Ginés de Arlés, en Cerrazo. Concurso de tortillas a las 11.30. Durante la tarde, talleres y merendola para los más pequeños. La romería, a las 21.30 horas, a la cuenta del Grupo D'Gala. Después, concurso de disfraces.

Fiestas de San Bartolomé, en Oreña. Diana floreada a las 08.00 horas. La misa será a las 12.30 en la Iglesia San Bartolomé. A las 16.30, hinchables y fiesta de la espuma. La romería y la verbena serán amenizadas por Nacho Barquín, Mina Music.

Fiestas de San Joaquín, en Sobremazas. A las 13.15, el coro La Milagrosa de Sobremazas protagoniza la misa, seguida de la procesión con danzantes. Hinchables y chocolatada por la tarde. A las 19.30, encierro infantil de toros hinchables.

Fiesta Campera Monte Brazo, en Los Corrales de Buelna. La salida es a las 10.00, así que todos arriba temprano. Musica tradicional y ofrenda floral a las 12.00. Actividades varias como el galardón a Víctor Santiago Ruiz, ganador de la Vuelta a España a Pie. La fiesta termina a las 18.00.

Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Por la mañana y la tarde, las comidas las ameniza la Asociación Be The Beat Cantabria. A las 19.00, la Escuela de Baile Raúl Campos empieza su actuación, con un parón para la asociación de vecinos los Arenales: Pasión del Norte. A las 22.00, sesión de música e ilusionismo con Luis Herrero.