Ya han sido trasladadas a Archivos Cantabria más de 6.000 cajas de documentos del SCS

Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo

Sanidad se marca para «antes de fin de año» el desalojo del edificio anexo a la antigua Residencia y el reparto de sus 178 empleados en cuatro ubicaciones

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:09

Comenta

Comienza la cuenta atrás para la sede de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS), el edificio de fachada azul y blanca anexo a ... la antigua Residencia Cantabria, que deberá estar desalojado por completo «antes de fin de año», siguiendo la última previsión de Sanidad. Una fecha que está ligada directamente con el inicio del desmontaje del gigante que alojó la maternidad de Cantabria durante casi medio siglo y que renacerá como el Parque Científico de la Salud al que aspira a convertirse cuando concluya una compleja obra (presupuestada en unos 15 millones de euros) de la que hasta ahora no se ha movido ni un ladrillo, pero sí la fecha de inicio, que acumula más de un año de retrasos. Del verano de 2024 al de 2025 lo más que se avanzó fue en el informe medioambiental que requiere la minuciosa demolición (planta por planta), puesto que el principal impedimento es la presencia de materiales tóxicos, como el amianto, una de las razones que impulsó la creación del primer centro específico para su tratamiento, en el vertedero de Carceña (Castañeda).

