Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo

Comienza la cuenta atrás para la sede de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS), el edificio de fachada azul y blanca anexo a ... la antigua Residencia Cantabria, que deberá estar desalojado por completo «antes de fin de año», siguiendo la última previsión de Sanidad. Una fecha que está ligada directamente con el inicio del desmontaje del gigante que alojó la maternidad de Cantabria durante casi medio siglo y que renacerá como el Parque Científico de la Salud al que aspira a convertirse cuando concluya una compleja obra (presupuestada en unos 15 millones de euros) de la que hasta ahora no se ha movido ni un ladrillo, pero sí la fecha de inicio, que acumula más de un año de retrasos. Del verano de 2024 al de 2025 lo más que se avanzó fue en el informe medioambiental que requiere la minuciosa demolición (planta por planta), puesto que el principal impedimento es la presencia de materiales tóxicos, como el amianto, una de las razones que impulsó la creación del primer centro específico para su tratamiento, en el vertedero de Carceña (Castañeda).

En mayo se anunció que el desmontaje de la Residencia empezaría para junio, en junio para septiembre y ahora ya es seguro que no será antes de enero de 2026, si hay que esperar a que esté vacío el bloque con el que comparte suelo e instalaciones. Pero esa operación de desalojo de la Gerencia del SCS ya está en marcha. Y ya no solo sobre el papel o en reuniones de reorganización de oficinas –ahí lleva meses–, sino que el movimiento de la mudanza es visible. Eso sí, por ahora sólo en forma de cajas de documentos.

Distribución de sedes Edificio Lagunilla l grueso de la plantilla de la Gerencia del SCS se instalará en este emplazamiento de La Albericia

'El Chalecito' A la antigua sede de salud mental infanto-juvenil de Cazoña, pendiente de reforma, se irá la cúpula del SCS

Informáticos del SCS Está previsto que se trasladen 25 al pabellón 21 de Valdecilla, con los informáticos del hospital

Informáticos de empresas externas Fueron los primeros reubicados en un edificio del Puerto, propiedad del Gobierno

Más de 6.000 han sido trasladadas ya en camiones a Archivos Cantabria, donde se almacenará todo el papeleo que se guardaba en la planta baja del edificio, una superficie de casi mil metros lineales que está previsto que quede vacía en las próximas semanas. En total, el voluminoso archivo del SCS (informes de gestión económica, de Recursos Humanos, de contratación de servicios y suministros, así como de obra y trámites de asistencia sanitaria, como el reembolso de prestaciones, entre otras cosas) ocupa alrededor de 16.000 cajas, que no cabe reubicar en ninguna de las sedes provisionales en las que se repartirá la plantilla hasta que dispongan de un emplazamiento definitivo. De ahí que desde Sanidad se haya decidido que se encargue Archivos Cantabria de su conservación.

El siguiente paso, tal y como publicó este periódico en abril, será la recolocación de los 178 trabajadores que tienen su puesto en el edificio de la Gerencia. Aunque la idea inicial apuntaba al Hospital de Liencres, que dispone de amplios espacios sin uso en la actualidad, finalmente se descartó esa opción para «no ocupar instalaciones que puedan dedicarse a actividad asistencial», como explicaba entonces el gerente del SCS, Luis Carretero. Un cambio de planes basado en la mirada a largo plazo, porque es cierto que nadie sabe cuánto tiempo se prolongará esa «ubicación transitoria» de las oficinas, teniendo en cuenta que va a depender del avance del monumental proceso de desmantelamiento de la vieja Residencia.

A la izquierda, momento en el que cargan en un camión las cajas de documentación retiradas, con la Residencia de fondo. A la derecha, varios operarios continúan con el vaciado de la planta baja. Roberto Ruiz

130.000 euros costará acondicionar y amueblar el edificio Lagunilla, futuras oficinas del SCS

Integración Entre los movimientos de personal previstos, 28 informáticos del SCS se desplazarán a Valdecilla

120 trabajadores, además del servicio de atención al público, se instalarán en La Albericia

Desalojo Toda la documentación almacenada en la planta baja del edificio se traslada a Archivos Cantabria

Así que se decidió que la plantilla que tiene su puesto de trabajo en la sede del SCS se repartiera en varias localizaciones en Santander. Los primeros en salir (ya lo hicieron antes del verano) fueron los dieciséis informáticos de las empresas externas, que se recolocaron en un edificio propiedad del Gobierno de la zona franca del Puerto. Pero los demás están pendientes de que se acondicionen sus instalaciones de destino. El grueso de los profesionales, unos 120, se desplazarán al edificio Lagunilla, en la calle Gutiérrez Solana (La Albericia), que antes fue un gimnasio y después las oficinas de una compañía de telecomunicaciones, aún no está operativo. Allí se moverá el equipo de Gestión Económica, Recursos Humanos y Farmacia del SCS, además del servicio de atención al público. Pero aún tendrán que esperar, porque requiere una obra de adaptación (valorada en unos 70.000 euros, según la documentación publicada en la plataforma de contratación) y la adquisición de mobiliario (unos 60.000 euros). En todo caso, desde el SCS se confía en tenerlo habilitado para cumplir con el plazo marcado, «antes de fin de año».

Más complicado (casi descartado) será poder disponer para entonces del lugar que acogerá los nuevos despachos de la Dirección, incluidas las subdirecciones de Asistencia Sanitaria y de Cuidados, ya que está previsto que se trasladen al antiguo centro de salud mental infanto-juvenil de Santander, popularmente conocido como el 'Chalecito', localizado en Cazoña, muy cerca de la Gerencia actual. La proximidad de este inmueble, propiedad de la Fundación Valdecilla, es una ventaja, aunque cabe recordar que se desalojó y cerró al uso por su deficiente estado.

Aunque el propio Carretero esperaba en el mes de abril que estuviera «listo para después del verano», no lo está, así que el escenario en el que se mueven ahora es que si no estuviera disponible para diciembre, «habrá que buscar reubicación en otro emplazamiento» mientras termina la reforma. Y por último, el reparto de profesionales culminará con el traslado de 28 informáticos del SCS al pabellón 21 de Valdecilla –el de Gerencia–, junto a los compañeros del hospital.